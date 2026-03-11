ちぎれたり、成長したり、捕獲されたり!? かつて議論された「月」誕生の３つの説とは【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】
月と地球は兄弟なの？
月は惑星と地球の巨大衝突によってできた
月の直径は地球の約４分の１です。実は太陽系の衛星のなかで、惑星の大きさに対してこれほど大きい衛星はほかにありません。
木星の衛星は27分の１、火星の衛星は310分の１ほど。月がなぜこれほど大きいのかについてはまだ解明されていません。
そんな月の起源については長年議論されてきました。月起源の主な説は次の３つでした。
・親子説（分裂説）
誕生直後に、高速で自転する地球の赤道付近の一部が遠心力でちぎれて飛び出した。
・兄弟説（共成長説）
微惑星から原始地球が形成されるときに、同じガスやちりからできた。
・他人説（捕獲説）
別に形成された微惑星が、地球の引力にとらえられた。
しかし、計算上、微惑星表層がちぎれるほどの自転速度ではなかったことがわかったり（親子説）、地球と月の内部構造がまったく違うのは変だったり（兄弟説）、自分のおよそ81分の１を超える質量をもつ天体を捕まえることは困難だったり（他人説）と、どの説にも疑問が残りました。
そこに登場したのが「ジャイアント・インパクト仮説」でした。
この説を提唱したのはドン・デービスとウイリアム・ハートマン。1975年のことでした。
惑星と地球の衝突で誕生したのであれば、衝突した天体の破片と原始地球のマントル層が吹き飛ばされ主成分になったと考えられ、月に金属の核がほとんどないことも説明がつきます。
これはコンピュータによるシミュレーションとも合致して、この説が現在ではもっとも有力視されています。
用語解説
＊衛星：惑星や準惑星、小惑星の周りを公転する天然の天体。
