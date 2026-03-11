ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールAが9日（日本時間10日）にプエルトリコで行われ、パナマはコロンビアに3-4で屈した。1次ラウンド敗退が決まったこの試合、選手が監督を怒鳴り散らす異常事態に。ファンからは厳しい声が上がった。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、「WBC敗戦のパナマ代表、ジョナサン・アラウスがホセ・マヨルガ監督と口論」と題する記事を掲載した。

事件が起きたのはパナマが1点ビハインドの9回裏だ。

代打で登場したアラウスは力のない二ゴロに倒れた際、一塁へ途中までしか走らず。「ダグアウトに入る際、彼（アラウス）は手すりの近くに立っていたマヨルガ監督の方を振り向いて怒鳴り散らした。その後、マヨルガ監督に詰め寄るのを制止され、強制的にベンチへと引きずり戻された。後に中継カメラは、ダグアウトの端で一人で立っているアラウスの姿を捉えていた」と同メディアは伝えた。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の公式Xは、実際の動画を投稿。アラウスが走らず、激高した後にコーチが慌てて制止するまでの一部始終を見たファンからは、厳しい声が相次いだ。

「なんてひどい態度だ。MLBから出場停止処分を受けるべきだ。ジョナサン・アラウス、お前はただのガキだ」

「負けも負けだが、あんな醜態をさらすのはそれ以上に最悪だぞ」

「救いようのない負け犬だ。どんな形であれ、チームを代表してプレーするなら、誇りをもって行うべきだ」

「なんて恥さらしだ」

今大会のパナマはキューバ、プエルトリコに連敗。3戦目のカナダ戦で勝利を挙げたものの、コロンビアにも敗れて通算1勝3敗で1次ラウンド敗退となった。



（THE ANSWER編集部）