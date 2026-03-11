3月11日に、Appleから「iPhone17e」が発売される。昨年9月発売の「iPhone17」（以下、無印17）と同世代の「A19チップ」が搭載され、48MPカメラ採用、MagSafe対応で、ストレージは最小256GBから……このスペックで価格は税込9万9800円。2日に行われた新機種の発表リリースを目にして、筆者は思わず手元の端末を見つめた。

＊＊＊

【写真を見る】残クレブームを作った？ネットミーム「残クレアルファード」。残クレ利用で《手取り20万でもイケる》と高級車を乗り回すヤンキー風家族が登場

先代「iPhone13mini」の充電が徐々に長くもたなくなり、ほどなくコネクタが壊れ、完全に充電することができなくなったのは年の瀬も迫った12月なかば過ぎ。あわててソフトバンクショップに駆け込み、「古い世代の機種でできるだけ安く抑えたい、だが仕事柄ストレージ容量は欲しい」と希望を伝えたものの「いまの在庫だと256GBは1種類だけ」と店員が薦めてきたのは、その時点の最新機種・無印17だった。

筆者が使う無印17。キモチ的には「お預かりしている他所の子」…2年後にはAppleの24回払いで「ウチの子」をお迎えする予定だ

15万9840円の価格を見た瞬間に、思わず「高っ」と声が出た。とはいえ背に腹は代えられず、勧められるまま、筆者は人生初の「残クレ」に手を出した。残クレとは「残価設定型クレジット」のことで、毎月一定額を払い続け、2年後にソフトバンクへ端末を返却すれば、残価分の支払いが免除される。筆者の場合は月880円。2年後にどうなるかは後述するが、返却してあらたな機種に乗り換えるか、一括で支払って“自分のもの”にするか等の選択肢がある。

そのたった3か月後に、お値段10万円を切る17eが発表されたのだ。

キャリアのiPhoneは高い

節約アドバイザーの和田由貴さんの話をうかがうと、選択をいろいろと誤った気がしてくる。

「そもそもキャリア価格は“金融商品価格”なので、数字が盛られがち。無印17はAppleの直販価格なら、12万9800円で買えますよ」

なんと、筆者がキャリアで契約した無印17は3万円以上も“盛られて”いたようだ。

「Appleの直販はシンプルに端末だけの料金ですが、キャリアでは通信契約込みのビジネスになります。分割や残クレにする前提の金額であって、全部払う前提の価格ではない。そもそもの端末価格を高めに設定して、各種割引の原資とする意味もあります」

キャリアはAppleから直販価格で端末を仕入れ、在庫管理や店舗人件費などの諸費用をその上に乗せる。そういった意味でも機種代金は高くなるということだ。

「新しく発売された17eはApple直販で9万9800円ですが、例えばソフトバンクでは12万4560円で販売されています」（和田さん、以下同）

キャリアって本当に高い……。筆者は自分の無知を呪った。

「キャリアでなくAppleストアに駆け込むべきでしたね。無印17であれば、金利0％のクレジット24回払いや、24回目の支払い時に新しいiPhoneに買い換えられるオプションがついた、36回ペイディあと払いといった方法がとれたはず。そしてIIJmioやワイモバイルといったMVNO（格安SIM）を使用すれば、月額は大幅に下げられます」

ちなみに和田さん自身は「そもそも高すぎるのでiPhoneは使いません」とのこと。

「Googleピクセルの白ロム・新古品をメルカリで購入しています。機種変の時も、メルカリでけっこういい値段で売れますよ」

残クレは悪か

筆者が契約した「残クレ」方式についても、和田さんはこう指摘する。

「残クレは“購入”ではなく“レンタル”なんです。まず“買ったものでなく、借りているもの”と認識して。返却を前提にした契約である以上、自由度は低く、傷や故障のリスクも常に抱えることになります。本当に所有したいのか、一定期間だけ使いたいのかを整理して検討しましょう」

たしかに、自分のスマホであるはずなのに、レンタル品だという感覚がうすうすあり、愛着がわかない……。

「返却するまでの2年間、キャリアが変更できないというのも、とてもリスキー。途中で通話料の値上げなどされても動けないからです。かつて通信契約でされていた“2年縛り”と呼ばれる、契約期間をプランは現在、法改正によって廃止されています。なので、新しい“縛り”のスタイルが残クレなんですね」

残り1年9か月がえらく長く感じる……ふと気づくと無意識で「残クレ／やめたい」「残クレ／解約」などと検索していた。その答えは、ごくシンプルで「途中解約は可能。ただし残債を一括返済しなくてはならない」というものだった。

2年後に待つ3つの選択

さて途中解約ができないとなると、2年後の自分にはどういう選択肢が残されているのだろうか。

「残価を支払ってそのまま使い続けるか、端末を返却して支払いを終えるか。後者の場合は新機種をどうするのか、また再び残クレを組むのかも考える必要はありますね」（和田さん）

残価を支払ってそのまま使い続ける形は、自分には向かない気がする。2年使ったクタクタの17に残価（10数万円）分の価値もない気がするので、やはり返却するだろう。

一方、返却すれば、基本的に支払いは終了となる。傷つけたり壊したりして査定条件を満たさなければ、追加負担が発生する可能性はあるが、それでも2万円強程度だ。割り切って最新機種をリースしたと考えれば、きっと悪くない。

ただし次も残クレで機種を持つ「エンドレス残クレ地獄」は避けたい気持ちもある。最新機種を持てる代わりに月々の支払いは途切れないし、やはり永遠に自分のものにならないリース品に愛情が持てそうもないからだ。

人によってきっと向き不向きがあると思うので、よく考えたうえ、ご利用は計画的に。

取材・文／大西鮎子

デイリー新潮編集部