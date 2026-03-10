なでしこJがアジア杯GL全勝で首位通過! ベトナムを圧巻4発で撃破、3戦で17得点0失点
[3.10 女子アジア杯GL第3節 日本 4-0 ベトナム パース]
日本女子代表(なでしこジャパン)は10日、女子アジアカップのグループリーグ第3節でベトナム女子代表と対戦し、4-0で快勝。3試合17得点無失点のグループリーグ全勝で首位通過を果たした。
2連勝でグループリーグ突破を決めている日本は、全勝での首位通過を目指す。第2節から先発9人を変え、DF熊谷紗希とMF長谷川唯が連続起用。長谷川は全3試合で先発入りとなった。
4-3-3の布陣を敷き、GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、熊谷、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花で、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF谷川萌々子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW植木理子、MF浜野まいかが並んだ。
開始早々から植木がチャンスを作ると、その後も日本は試合を支配する。前半21分に待望の先制ゴール。長谷川が右サイドから左足で精度の高いクロスを上げると、植木がヘディングシュートで決めた。前節にハットトリックを達成している植木は今大会4点目となった。
日本は前半で15本近くのシュートを放ち、相手にもシュートを打たせず。1-0で後半に折り返した。ハーフタイムで3枚替え。北川、植木、長谷川が下がり、DF古賀塔子、FW田中美南、MF宮澤ひなたが入った。最終ラインは左から清水、熊谷、古賀、高橋が並んだ。
後半6分に日本が追加点。長野の縦パスを最前線で受けた田中が反転しながらPA内に入る。相手選手を引き付けて折り返すと、谷川からさらにファーサイドに流れ、最後は浜野が左足シュートを決め切った。
2-0と点差を広げた日本は後半18分に2枚替え。熊谷と浜野に代え、DF山本柚月とMF清家貴子が入った。山本が右SBに入り、高橋と古賀がCBとなった。
日本は後半19分に3点目。中盤の長野から縦にパスが出ると、ボールを収めた藤野がすかさず前を向いて右足シュートを放つ。抑えの効いた弾道はゴール右隅に決まり、3-0とした。
さらに後半22分、日本が4-0とする。中盤の宮澤がPA右にスルーパス。反応した清家が入り込んで右足シュートをゴール左隅に決める。清家は3試合連続ゴールとなった。
終盤まで攻勢を緩めなかった日本は後半38分に谷川に代えて、FW土方麻椰が入る。そのまま4-0で試合終了。グループリーグ全勝で首位通過を決めた。準々決勝は15日に行われる。
