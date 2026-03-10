セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、麻辣湯（マーラータン）専門店「七宝（チーパオ）麻辣湯」初監修の商品「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」を、3月17日から順次販売します。

同商品は、2024年11月に登場した、「簡単便利」と「より一層のおいしさ」を両立した冷凍食品「クックイック」シリーズの新商品。これまでに、火にかけるだけの「旨辛チゲ」、トースターで焼くだけの「塩パン3個入り」などが販売。

新商品は、店舗のような深いコクと、14種類の香辛料による華やかなスパイスの香りとしびれる辛さのスープが、自宅の鍋で約8分温めるだけで楽しめます。セット具材は、白菜やキクラゲ、マイタケ、鶏肉団子、豚肉、春雨の6種類で、ヘルシーかつ満足感のある仕上がりとなっています。お好みで具材を加えればアレンジも楽しめます。価格は591円（税込み）。

同社は「『本格的な麻辣湯を食べたいけれど、お店に行く時間がない』『自宅でもお店のような本格的なおいしさを楽しみたい』というニーズに応えるために、本商品の開発がスタートしました」とコメント。さらに「セブンプレミアムの冷凍技術と『七宝麻辣湯』のこだわりを融合させ、コンビニグルメの枠を超えた本格感と手軽さの両立を目指して開発した一品で、冷凍食品だからこそ実現できた、煮込むだけの本格クオリティーを味わえます」とアピールしています。

全国のセブン−イレブン店舗で取り扱われます。