【パワプロアドベンチャーズ】 2026年春 配信予定 価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

コナミデジタルエンタテインメントは、新宿 歌舞伎町の新宿東宝ビルにて、2026年春配信予定のAndroid/iOS用育成シミュレーションRPG「パワプロアドベンチャーズ」の屋外広告を3月9日より掲出した。掲出期間は3月22日まで。

「パワプロアドベンチャーズ」は、剣と魔法のファンタジー世界を舞台にした育成シミュレーションゲーム。「パワプロ」シリーズでおなじみの「サクセス」で冒険者を育成するタイトルとなっており、理想のパーティを組んで、強敵のモンスターと戦う。

【事前登録受付中『パワプロアドベンチャーズ』ティザームービー】

本作の配信に先駆けて、新宿・歌舞伎町のランドマークである新宿東宝ビルに「パワプロアドベンチャーズ」の壁面広告が登場した。本作の特徴である「ファンタジー世界」をモチーフに、新宿東宝ビルと主人公パワアドくん、その相棒ヤンスロットが融合したデザインとなっている。

