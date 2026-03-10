スズキ新型「小さな高級車」に反響続々

スズキは、新型バッテリーEV「eビターラ」を2026年1月16日より国内販売しています。発売以降、販売店だけでなくユーザーからも多くの反響が寄せられており、SNSでは「実車が見たい」「デザインが気になる」といった声が寄せられています。

2025年9月16日に発表された新型eビターラは、スズキが国内市場に投入する初の量産BEVとして位置づけられており、都市型SUVとしての機能性と電動化技術の融合を図ったモデルです。

【画像】超カッコイイ！ スズキ新型「小さな高級車」を画像で見る（77枚）

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mm。最小回転半径は5.2mとされ、都市部での取り回しにも配慮された設計となっています。

外観は「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマに、立体的な造形と大径タイヤを組み合わせた構成。車両前部には押し出し感のあるフロントマスクが採用され、視覚的な存在感を強調しています。

内装には10.25インチのメーターと10.1インチのセンターディスプレイを統合した「インテグレーテッドディスプレイシステム」が搭載され、操作性と情報表示の一体化が図られています。加飾パーツやアンビエントライトの採用により、車内空間の質感向上も意識されています。

パワートレインには、モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle」が搭載されており、3種類のドライブモード（イージードライブ・ペダル・トレイル）により走行状況に応じた制御が可能です。

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池が採用され、安全性と耐久性を重視した構成となっています。駆動方式には電動4WD「ALLGRIP-e」が導入されており、悪路走行時の脱出支援機能「トレイルモード」も備えています。

プラットフォームにはBEV専用の「HEARTECT-e」を搭載。高張力鋼板の使用による軽量化とフロア構造の最適化により、バッテリー搭載効率の向上が図られています。

安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」などの予防安全技術が搭載されています。

グレードは3種。車両価格（消費税込）はX・2WDが399万3000円、Z・2WDが448万8000円、Z・4WDが492万8000円です。

※ ※ ※

販売店では、発表直後から問い合わせが増加しているそうで、「EVに関心はあるが、実車を確認してから検討したい」といった来店者の声も確認されており、展示車や試乗車の到着時期に関する質問も多く寄せられているとのこと。

ユーザーからも反応が広がっており、「サイズ感が都市部での使用に適している」「4WD仕様のEVは選択肢が少ないため注目している」といった意見が見られ、スペックや価格などに関心が高まっている様子です。

また、「試乗可能になったら確認したい」「EV初心者でも扱いやすそう」といった実用面に関する声も集まるなど、2026年1月の発売に向けて、注目する声が広がっています。