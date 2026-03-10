「乃木坂46 41stSG アンダーライブ」Leminoで生配信決定 佐藤璃果卒業セレモニー同時配信
【モデルプレス＝2026/03/10】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」は、3月18日、19日に行われる「乃木坂46 41stSG アンダーライブ」の模様を生配信する。また、3月21日、22日にリピート配信する。
【写真】乃木坂46「透明感すごい」眩しいノースリワンピ姿
4月8日発売の乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースに先駆けて行われる「乃木坂46 41st SG アンダーライブ」の配信が決定した。
センターを務めるのはアンダーライブ初センターとなる5期生・岡本姫奈。今回から6期生がアンダーライブに初参加し、新しい風が加わるステージとなっている。Leminoでは新たなアンダーライブの幕開けである3月18日公演と、終演後に行われる佐藤璃果の卒業セレモニーを含む3月19日公演が配信される。（modelpress編集部）
出演：乃木坂46
配信日時：
【DAY1】2026年3月18日（水）18:30（開場：17:30）
【DAY2】2026年3月19日（木）18:30（開場：17:30）
リピート配信：
【DAY1】2026年3月21日（土）19:00（開場：18:00）
【DAY2】2026年3月22日（日）19:00（開場：18:00）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46「透明感すごい」眩しいノースリワンピ姿
◆乃木坂46、アンダーライブ生配信決定
4月8日発売の乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースに先駆けて行われる「乃木坂46 41st SG アンダーライブ」の配信が決定した。
◆乃木坂46「41stSGアンダーライブ」配信概要
出演：乃木坂46
配信日時：
【DAY1】2026年3月18日（水）18:30（開場：17:30）
【DAY2】2026年3月19日（木）18:30（開場：17:30）
リピート配信：
【DAY1】2026年3月21日（土）19:00（開場：18:00）
【DAY2】2026年3月22日（日）19:00（開場：18:00）
【Not Sponsored 記事】