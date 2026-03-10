＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】“癒し全開”キャラの18歳新人力士

今年初場所の初土俵からわずか二場所目、土俵に上がったばかりの18歳新人力士が、そのあまりにも愛らしいルックスでファンの心を一瞬にして鷲掴みにした。「可愛過ぎやしませんか？」「なんだこのカワイイ生き物」と騒然となった。取組では体格を活かした圧巻の相撲を披露。そのギャップに「可愛いのに強い」と称賛の声も相次いだ。

序ノ口十八枚目・翔盛（中村）が序ノ口十八枚目・旭轟星（大島）を寄り倒しで下して、今場所の初白星を挙げた一番。翔盛が土俵に上がなり、ファンがざわついた。

翔盛は身長175cm、体重156.6kg。中継カメラが土俵上の表情をアップで捉えると、つぶらな瞳とあどけなさが残る「癒し系」のルックスが際立ち、ABEMA視聴者からは「何だこの子めちゃくちゃかわええ」「さてはかわいいな？」といった声が続出。その愛くるしい佇まいに「モンチッチ」と命名するファンまで現れた。

注目の立ち合い、一度目は旭轟星がつっかけて不成立となったが、二度目は翔盛がしっかりと受け止めた。翔盛は素早い動きで一気に両差しの状態に。そのまま150kgを超える巨体を生かして重戦車のように体を寄せると、時計回りに相手を追い詰め、最後は力強く寄り倒した。

圧倒的な内容で白星を挙げた翔盛に対し、ファンからは「相撲はちゃんとしてる」「いい相撲」「可愛いのに強い」と、実力に対する評価も急上昇。18歳の若き新星が、大阪の土俵で強烈なインパクトを残した。なお、敗れた旭轟星は1敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）