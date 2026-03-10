「マイルドサイコパス」って？あなたの周りにもいるかも

「マイルドサイコパス」という言葉を知っていますか。近年じわじわと話題になっていますが、ネット上では「うちの夫がこれ」「職場にいるわ」といった声が。一体どのような人が「マイルドサイコパス」に当てはまるのか、さまざまな声を見ていきましょう。

犯罪はしないが「共感性」が欠如

マイルドサイコパスとは、サイコパスと同様に共感性や罪悪感が欠落している人を指します。サイコパスと異なるのが、反社会性の傾向はなく、犯罪行為などを行うことはないということ。

夫が当てはまるというケースでは、「どんな状況でも常にテンションが一定で感情が読み取れない」「私の気持ちをいくら説明しても理解不能。想像力も思いやりも皆無」といった声があります。「病気になった時に弱音を吐いたら、俺にはしんどさは分からんと言われた」という嘆きも。人の痛みを理解できず、相手の立場に立って考えることができないのが大きな特徴といえるでしょう。

一方で、身内には優しくその他には全く興味がないというタイプも。「家族のことはペットも含めすごく大事にしてくれる人。しかし他人にも社会にも興味は全くない」という声があり、マイルドサイコパスに当てはまるのか分からないという人もいるようです。

「他人の不幸がうれしい」 笑顔でえぐるママ友

また、ママ友や職場での人間関係において頭を悩ませる人も。「あなたの子、見ていると腹立つんだよねーってニコニコしながら言われた時はビビった」と、悪口を言いつつも距離感が近いママ友に戸惑う声がありました。中には「すごく優しい物腰の柔らかい女性なんだけど、知り合いの人の病気が分かったり葬儀があったりすると生き生きとうれしそうにする」といった信じがたい体験談も。

職場崩壊の原因にも… 離れるのが一番の防衛策

職場では「だいたい1人はいるイメージ。その人がいるせいで職場の空気が悪くなってみんなが働きづらくなる」といった声や、「当てはまる人物が現場責任者なので、退職者が相次ぎ慢性的な人員不足に陥っている」など深刻な事態になっている場合もあるようです。

指摘してもなかなか直らないという諦めの声も多く上がっていました。違和感を覚えたら適度な距離を置くのが、自分の心を守るための得策かもしれませんね。