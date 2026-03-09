【母の教え】染めQテクノロジィ代表取締役・菱木貞夫「厳しい母でした。いじめ、パワハラの恐ろしい母でしたが、晩年、その母の行動が……」

【母の教え】染めQテクノロジィ代表取締役・菱木貞夫「厳しい母でした。いじめ、パワハラの恐ろしい母でしたが、晩年、その母の行動が……」