『2026 ワールドベースボールクラシック』のNetflix 大会応援ソングとして話題の稲葉浩志による「タッチ」のミュージックビデオが公開となった。

楽曲「タッチ」は、あだち充原作のアニメ『タッチ』主題歌として1985年にリリースされたナンバーであり、全試合を独占生配信するNetflix大会応援ソングとして稲葉浩志によるカバー曲が3月6日より配信スタートされた。

なお明日3月10日、日本vsチェコ戦がおこなわれる東京ドームにて、稲葉浩志「タッチ」のライブ初披露を予定している。

■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合／3月5日〜3月18日

Netflix 日本国内で独占生配信(アーカイブあり)

※世界最高峰の野球の祭典『ワールドベースボールクラシック』の2026年大会は、世界20の国・地域が参加。東京をはじめ4都市で開催される全47試合がNetflixでライブ配信される。スター選手たちの熱いプレー、筋書きのないスリリングな展開、予想もしない逆転劇。新たに生まれるドラマをNetflixでライブ観戦可能だ。

Netflix 大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」

・X：@netflixjpsports

・Instagram：@netflixjpsports

・YouTube：Netflix Japan