稲葉浩志、WBC大会応援ソング「タッチ」MV公開＋日本vsチェコ戦にてライブ初披露
『2026 ワールドベースボールクラシック』のNetflix 大会応援ソングとして話題の稲葉浩志による「タッチ」のミュージックビデオが公開となった。
楽曲「タッチ」は、あだち充原作のアニメ『タッチ』主題歌として1985年にリリースされたナンバーであり、全試合を独占生配信するNetflix大会応援ソングとして稲葉浩志によるカバー曲が3月6日より配信スタートされた。
なお明日3月10日、日本vsチェコ戦がおこなわれる東京ドームにて、稲葉浩志「タッチ」のライブ初披露を予定している。
■稲葉浩志「タッチ」
2026年3月6日(金)配信開始
配信リンク：https://bz-vermillion.com/news/260306_streaming.html
※『2026 ワールドベースボールクラシック』Netflix 大会応援ソング
■『2026 ワールドベースボールクラシック』
全47試合／3月5日〜3月18日
Netflix 日本国内で独占生配信(アーカイブあり)
※世界最高峰の野球の祭典『ワールドベースボールクラシック』の2026年大会は、世界20の国・地域が参加。東京をはじめ4都市で開催される全47試合がNetflixでライブ配信される。スター選手たちの熱いプレー、筋書きのないスリリングな展開、予想もしない逆転劇。新たに生まれるドラマをNetflixでライブ観戦可能だ。
Netflix 大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」
