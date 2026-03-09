キム・ドヨンは豪州戦に意欲「闘志が高まった」

韓国代表は9日、東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で豪州代表と激突する。試合前、会見に臨んだリュ・ジヒョン監督は、キム・ヘソン内野手がスタメンから外れることを明かした。

リュ監督はキム・ヘソンについて「昨日、延長10回に盗塁した際、ヘッドスライディングで左手指を若干痛め、違和感があるためスタメンから外すことにしました」と言及。8日のチャイニーズ・タイペイ戦で負傷したと語った。

キム・ヘソンを襲ったアクシデントに、8日の試合で、一時は逆転となる特大アーチを放ったキム・ドヨン内野手は「彼が二盗を決めた後、私がホームに還すことができなかったので、悔しい思いでいっぱいです」と無念さを滲ませた。

その一方で、豪州戦に向けては「彼も、他の選手もマイアミに行くつもりですから、なおさら（オーストラリア戦に向けて）闘志が高まりました」と語り、東京ドームでの最後の試合に意欲を見せた。

8日のチャイニーズ・タイペイ戦は、延長10回タイブレークの末に4-5で敗戦。韓国が1次ラウンドを突破するには、この日の豪州戦の勝利が必須条件。それに加えて5点差以上の勝利、相手打線を2失点以内に抑える必要がある。（Full-Count編集部）