衆議院議員選挙の期日前投票で、不正に2回投票したとして会社員の男が逮捕されたことがわかりました。男は自身のSNSで、「投票所は身分証明書の提示が求められず2回投票できる」などと、不正投票を呼びかけていたということです。

公職選挙法違反（詐偽投票）の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区に住む会社員の小山智行容疑者（47）です。捜査関係者によりますと小山容疑者は2月7日午前、すでに千代田区内の投票所で期日前投票を済ませていたにもかかわらず、およそ30分後に区内の別の投票所で2度目の投票をした疑いがもたれています。

小山容疑者は1度目の期日前投票を午前9時10分ごろに和泉橋区民館でした後に、午前9時40分ごろには千代田区役所で、2度目の期日前投票をしたとみられています。

警視庁の調べに対し小山容疑者は「千代田区役所で投票したことは覚えているが、その前に投票したことは覚えていない」などと容疑を否認しているということです。

小山容疑者は、「投票所入場券」や「身分証明書」を提示せずに、自身の名前・生年月日・住所を期日前投票所で伝えることで2度投票したとみられ、こうした現状をSNSで指摘する一方で、「なりすましが簡単」「バンバン投票しよう」などともSNSで投稿していたということです。