東京・銀座で異臭により25人が体調不良を訴えています。現場から中継です。【写真を見る】【速報】東京・銀座で“異臭” 25人が体調不良外国籍とみられる人物同士のけんかでスプレー噴射という情報も…周囲にいた人たちが巻き込まれたかこちら現場には規制線が広くはられていて、中では消防隊などが慌ただしく建物に出入りする様子が確認できます。きょう正午ごろ、中央区銀座の複合商業施設「GINZA SIX」で「刺激臭み