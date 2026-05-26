プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で、警視庁に現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認め釈放されました。【映像】逮捕され釈放された阿部慎之助監督きのう午後7時15分ごろ、阿部慎之助監督（47）の18歳の娘から東京・渋谷区の自宅で、「父親から暴行を受けた」などという相談を受けたと児童相談所から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、阿部監督は「姉妹でけんかしているところを静か