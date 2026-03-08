第1子妊娠発表のみちょぱ、“長時間がしんどくなる前に”約半年に一度のイメチェン報告「グラデーションが美しい」「透明感ある」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/03/08】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアメンテナンス後の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の27歳モデル「長時間も体勢もしんどくなる前に」透明感溢れる新ヘアにイメチェン
◆みちょぱ、ヘアメンテナンスを報告
みちょぱは「長時間も体勢もしんどくなる前に5.6ヶ月に1回のブリーチできた」と報告。担当美容師・森田勝吾氏の投稿を引用する形で、新しいヘアスタイルを動画で披露した。以前より短くした切りっぱなしのボブスタイルをベースに、毛先に向かって明るくなる美しいグラデーションカラーになっており、「ほんと綺麗すぎませんかいつも」と仕上がりに満足した様子を見せている。
◆みちょぱの投稿に反響
この投稿には「透明感あるカラーが素敵」「すごく似合ってます」「グラデーションが美しい」「綺麗な色、真似したい」「さらに美しいです」「長時間のブリーチ、お疲れさまでした」「髪のツヤがすごくて見惚れる」「めっちゃおしゃれ」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日にタレントの大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
