卓球の卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は8日、神奈川県・厚木市萩野運動公園で行われ、木下マイスター東京は琉球アスティーダと対戦。マッチカウント3－1で勝利を収めた。

■前日の敗戦を払しょくする勝利

KM東京は前日の金沢ポート戦に勝利を収め、2年ぶりのプレーオフに首位での通過を決めた。そうした中、ホームでのレギュラーシーズン最終戦に臨んだ。

第3マッチに起用されたのが松島輝空で、前日はチームが勝利した中で第4マッチに出場し、田中佑汰に敗れていた。古巣対決となった大島裕哉とのシングルスでは第1ゲームを奪われたものの、第2ゲーム以降は要所を松島が制し、試合を優位に運んだ。第4ゲームでは10－10からの1本を取り切り、会心のガッツポーズ。元チームメイトの大島と笑顔で言葉を交わした。

松島は試合後に「昨日負けてしまっていて、今日はしっかり勝つことができて最後のラストをいい形で終えることができて良かった」とコメント。大島との対戦には「いろんな技術を教えてもらっていたので、プレーしたかった選手のひとり」と語り、「大島選手とプレーするのは楽しかったので、また試合ができる機会があればしたい」と再戦を熱望した。

松島はこれで今季のTリーグレギュラーシーズンをシングルス9勝5敗で終えたが、王凱監督代行は「彼は全日本で2連覇をした選手で、世界ランキングも8位に入っている選手」とさらなる要求も示した。「彼は日本を引っ張っていく存在。チームのエースとして引っ張る責任がある」と高いレベルでの働きを求めた。

KM東京は2年ぶりのプレーオフに首位通過で挑むが、松島は「ここまで積み重ねて勝ってきたので、いつも以上にギアを上げて、ファイナルでは絶対に勝つ姿を皆さんにお見せしたい」と述べ、チームのエースとして意気込みを語った。