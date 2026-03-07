快適性が重視された15インチ・ホイール

ラグーン・ブルーが妖艶な、ベントレー・ターボRの履くアルミ・ホイールは15インチ。見た目より、快適性が重視されていた時代らしい。タイヤのサイドウォールは厚く、サスペンションのストロークは長く、優れた乗り心地を叶えている。

【画像】バブル絶頂の高速リムジン ターボR アルナージにアズール、ブルックランズ 最新フライングスパーも 全120枚

運転席へ座ると、ボンネットは長いが、ピラーは細く視界良好。優雅でありながら、骨太さも滲む。背もたれを倒しても、身長190cmの筆者の場合は天井が近い。



ベントレー・ターボR（1985〜1999年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

トランスミッションは、ゼネラル・モーターズ（GM）社製の3速オートマティック。ターボ・ハイドラマティック400と呼ばれたユニットは、反応が緩慢ながら、市街地を走らせるぶんには不満はない。セレクターは、ステアリングコラムから伸びる。

このATは、1990年に同じくGM由来の4L80-E型4速へ交代。シフトレバーもフロアマウントへ移動し、スポーティさが高められた。

ブランドの復調を導いたターボR

もう1台、ダーク・グリーンのターボRはモデル末期に当たる1997年式で、ロングホイールベースのRT。252台だけ作られた、貴重な生き残りといえる。アップデートを経て最高出力は405psへ上昇し、内装も豪華さが高められている。

ターボRはターボS、今回のターボRTへと進化を重ね、1998年に56台の限定仕様、426psのターボRTマリナーが登場。最大トルクは87.4kg-mへ引き上げられ、オーナーを満足させるスピードメーターが、後席側にも設定された。



ベントレー・ターボRT LWB（1997〜1998年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1980年代が終わる頃には、ロールス・ロイスのクルー工場をラインオフするモデルの、半数以上をベントレーが占めていた。ターボRの登場が、ブランドの復調を導いた。

1990年代に入ると、世界的に景気は悪化。工場はリストラへ迫られたものの、ターボRの技術はビッグクーペのコンチネンタルRへ利用され、経営を支えることになった。

テスタロッサへ迫ったターボRTの加速力

ターボRTでは、センターコンソールがターボRと異なることへ気付く。レザーで階層状に仕切られず、全面にウォールナット・パネルが貼られている。精巧な手仕事は、時代を超越して感動を与えることを実感する。

市街地を忍ぶように走り、交通量の少ない郊外へ。6.75L V8ターボエンジンの全力を召喚する。334psを発揮する、ブルーのターボRも速いが、ターボRTはその上を行く。0-100km/h加速は5.8秒へ縮め、当時のフェラーリ・テスタロッサへ迫ったほど。



ベントレー・ターボRT LWB（1997〜1998年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ステアリングは想像以上に重いが、レシオはクイックで、狭い裏道でも巨体を導きやすい。車高は僅かに落とされ、17インチ・ホイールが見た目だけでなく、身のこなしも引き締めている。それでも、凹凸だらけのロンドンのアスファルトを、滑らかにいなす。

ターボRシリーズは、1999年に生産を終了。その頃には、新車でもクラシックカー的な雰囲気を漂わせていたが、通常のホイールベース版は計5207台、ロングホイールベース版は2083台提供されている。そしてアルナージへ、世代を交代した。

ミニマリスティックな時代にこそ誘う共感

ターボRの価値は一時的に暴落し、放置された例もあったが、家族のように大切に乗られてきた例も少なくない。得意とするガレージへレストアを依頼するオーナーもいるが、割れたウッドパネルを自ら治す猛者も、英国にはゼロではない。

筆者はこれまで、数10台というターボRへ試乗してきたが、オーナーの工夫へ驚くことは珍しくない。壊れたシートアジャスター・レバーを、ホームセンターで買った部材で代用した例を見たこともある。



ベントレー・ターボRT LWB（1997〜1998年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

人間工学は完璧ではない。燃費も褒め難い。旧市街を走るのに、丁度いいボディサイズではない。しかし、その魅力度は2020年代でも変わらないのだろう。とある英国のディーラーで、ターボRを購入しに来たノルウェー人とお会いしたことを思い出す。

ストロークの長いペダルを踏み、ブーストを少し待てば、轟音とともに突き出される。ミニマリスティックな時代だからこそ、重低音のハウス音楽が流行った頃へ、不思議と共感してしまう。このベントレーなら、普段の道が刺激的になること請け合いだ。

協力：グレアム・ハント社、ダンカン・ウィルトシャー氏、エドミストン・ロンドン・ヘリポート社

執筆：ネイサン・チャドウィック（Nathan Chadwick）

ベントレー・ターボRとターボRT 2台のスペック ベントレー・ターボR（1985〜1999年／英国仕様）

英国価格：5万4920ポンド（新車時）／3万ポンド（約630万円）以下（現在）

生産数：5864台

全長：5278mm

全幅：1890mm

全高：1486mm

最高速度：217km/h

0-97km/h加速：6.7秒

燃費：5.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：2315kg

パワートレイン：V型8気筒6750cc ターボチャージャー OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：334ps/4500rpm

最大トルク：71.2kg-m/2500rpm

ギアボックス：3速オートマティック／後輪駆動

ベントレー・ターボRT LWB（1997〜1998年／英国仕様）

英国価格：13万2000ポンド（新車時）／3万8000ポンド（約798万円）以下（現在）

生産数：252台

全長：5395mm

全幅：2008mm

全高：1485mm

最高速度：249km/h

0-97km/h加速：5.8秒

燃費：4.7km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：2450kg

パワートレイン：V型8気筒6750cc ターボチャージャー OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：405ps/4000rpm

最大トルク：81.4kg-m/2100rpm

ギアボックス：4速オートマティック／後輪駆動



手前からベントレー・ターボRT LWBと、ベントレー・ターボR