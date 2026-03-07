「強すぎる…」「九州No.１じゃないか？」PK戦なしで５連勝！ J２クラブの快進撃にファン驚嘆「恐るべし！」
３月７日、J２・J３百年構想リーグ第５節が各地で開催。J２のテゲバジャーロ宮崎は、J３のギラヴァンツ北九州と敵地で対戦し、３−２で撃ち合いを制した。
特別大会は、90分で決着がつかない場合、延長戦なしでPK戦を実施し、必ず勝敗を決するレギュレーションになっているなか、宮崎はPK戦なしで開幕５連勝を達成してみせた。
止まらぬ快進撃に、SNS上では以下のような声が上がっている。
「強すぎる...」
「驚異の５連勝！」
「さいこおおおおおお」
「止まらねえな」
「つえええええ」
「九州No.１じゃないか？」
「バグってんな」
「恐るべし！」
宮崎は次節、14日に大分トリニータをホームに迎える。６連勝を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
