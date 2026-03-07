WBC日本―台湾戦の始球式に登場

野球の日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC初戦（東京ドーム）で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。試合前の始球式には“麦わらの一味”が登場。ある日本人俳優へ熱い視線が注がれた。

端正なマスクに釘付けだった。

侍ジャパンの初戦。始球式に登場したのは、実写版「ONE PIECE」に出演している俳優陣。ファンの視線を奪ったのはゾロ役の新田真剣佑だった。一礼してからマウンドへ。ナミ役の米女優エミリー・ラッドらと、黒のユニホームシャツを纏ってボールを投げ込んだ。

独占配信しているNetflixの中継カメラがその姿を捉えると、ネット上のファンから喝采が相次いだ。「真剣佑が顔良すぎるんじゃ！」「真剣佑レベル違うわ」「凄いイケメン誰かと思ったら新田真剣佑だったのか」「真剣佑のかっこよさ異次元すぎん？」などの声が上がった。

さらに客席で観戦する様子も映ると、新田だけでなく隣に座っていたラッドの姿にも注目が集まった。普段は米国を舞台に活躍していることもあり、「隣の爆美女だれ！？」「スタイルもとんでもなさそう…」など、X上には興味津々の声が多く上がった。

今大会はNetflixが独占配信しており、「ONE PIECE」実写版もNetflixで配信される。シーズン2が10日から始まる。始球式はスペシャルコラボレーションとして実現した。



（THE ANSWER編集部）