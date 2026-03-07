³«Àï¤«¤é4Ç¯¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¡×¤ÎºÇ¿··ÁÂÖ¤È¤Ï¡©¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬4ÇÜ¤Ë±ä¤Ó¤¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤Ë¡¢Éé½ýÊ¼¤òÈÂÁ÷¤¹¤ëÌµ¿Í¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¡ª
20Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏÀ©¸Â¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÉ±ÒÇ¤Ì³¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Àã¤¬»Ä¤ëËÉ¶õ¿ØÃÏ¤Ç¡¢¸ÇÄêÍã·¿¤È¥¯¥ï¥Ã¥É·¿¡Ê4Ëç±©º¬¡Ë¤Î·Þ·â¥É¥í¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤ÎFPVÁà½Ä»Î
¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ4Ç¯¡£½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÀïÁè¤ÏÅ¥¾Â²½¡¢¤·¤«¤·ºÇÁ°Àþ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ï¿Ê¤à¡£¥É¥í¡¼¥óÀï¤Î¸½ºßÃÏ¤òÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍÍ»Ò¡¢UGV¡ÊÌµ¿ÍÃÏ¾å¼ÖÎ¾¡Ë¡¢FPV¥É¥í¡¼¥ó¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÌÖ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÊäµëÏ©¡¢Éé½ýÊ¼¤ò±¿¤ÖÌµ¿Íµ¡¡Û
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½£¥¤¥¸¥å¡¼¥à¤«¤é¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯´´ÀþÆ»Ï©¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÊäµëÏ©¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ì¿Àþ¤À¡£
ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë»ä¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©Á´ÂÎ¤òÌÖ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À²óÏ¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1Ç¯Á°¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÌÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Çú·¿¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¼ÖÎ¾¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÌÖ¡£Ìµ¿Íµ¡¤ÎÈô¹ÔÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÁ°Àþ¶á¤¯¤Ç¤Ï¿ôÉ´km¤Ë¤ï¤¿¤êÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡Ö¤³¤ÎÌÖ¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¼«Çú·¿FPV¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë1Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ¥¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÈô¹Ô²ÄÇ½ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢»ÙÇÛÃÏ°è¤Ë¶á¤¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï²¿É´km¤ËµÚ¤ÖÌÖ¤Î²óÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Ü¥°¥À¥ó¡£Èà¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°±ÇÁü¿®¹æ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
FPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¿®¹æ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢ÄÉÈø¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Æ¥¯¥¿¡¼¡×¤ò»ý¤ÄÃËÀ¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤À
¡Ö¥Ç¥£¥Æ¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤Îµ¡´ï¤Ë¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢FPV¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤â¤·¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï·³¤Î¸åÊýµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¹Ù³°¤Ë¤ÏÔÏ¹è¤¬·¡¤é¤ì¡¢½ªÆü¡¢Ë¤À¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á»ÔÆâ¤Ë¤ÏÌ±´Ö¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤Ë¤ÏUGV¡ÊÌµ¿ÍÃÏ¾å¼ÖÎ¾¡Ë¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ëÂè93ÆÈÎ©µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤¬µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹ÃÄ¤ÏÅö½é¡¢Àï¼Ö¤äÜØÃÆË¤¤Ê¤É¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¹Ù³°¤ÎÊ¿²°¤ÎÄí¤Ë¤ÏÌÂºÌ¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎUGV¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ÎÉôÂâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÀïÁèÁ°¤Ï¥×¥í¤Î¼êÉÊ»Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
ÌÂºÌ¥Í¥Ã¥È¤Î²¼¤ËÊÂ¤ÖUGV¡ÊÌµ¿ÍÃÏ¾å¼ÖÎ¾¡Ë¡£Âæ¼Ö¤Ë¥¥ã¥¿¥Ô¥é¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê´ÊÁÇ¤ÊÂ¤¤ê¤À¤¬¼ÂÀï¤Ç³èÌöÃæ¡£¶âÂ°¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤ÎÅÅÆ°¼°¤Ç¡¢ºÇÂç40kmÁö¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÐFPV¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÅÅÇÈÃæ·Ñ¼Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë
UGV¤ÏÀã¤Î¤¢¤ë°Ï©¤â¥°¥¤¥°¥¤¿Ê¤ß¡¢45ÅÙ¤Î·¹¼Ð¤ò¾å¤ëÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤¬¤ì¤¤ËÌÏ¤·¤¿¾®·¿UGV¤òÅ¨¿Ø¤ËÀø¤ê¹þ¤Þ¤»¤ÆÄå»¡Ç¤Ì³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
Ìë´Ö¡¢ËÉ±ÒÀï¤òÂ³¤±¤ëÊ¼»Î¤Î¤â¤È¤ØÇ³ÎÁ¤ä½ÆÃÆ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤ÀUGV¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é5¡¢6¿Í¤Ç±¿¤ÖÊª»ñ¤ò¡¢Ìµ¿Í¼ÖÎ¾1Âæ¤ÇÈÂÁ÷¤Ç¤¤ë
¡Ö¤³¤ÎUGV¤ËË¤ÃÆ¤òÀÑ¤ó¤ÇÅ¨¿Ø¤ä¶¶¤òÇúÇË¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ËÉ±ÒÀï¤ÇÀï¤¦Ê¼»Î¤ØÇ³ÎÁ¤äÉð´ï¡¢¿©ÎÁ¤ò±¿ÈÂ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éé½ý¤·¤¿Ê¼»Î¤ò¸åÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
UGV¤ò»È¤¨¤Ð5¡¢6¿Í¤Ç±¿¤ÖÊª»ñ¤ò1Âæ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ï¥í¥·¥¢·³¿ØÃÏ¤Î5km¤Þ¤Ç¶á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎFPV¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹ÔÈÏ°Ï¤¬¤³¤³2Ç¯¤Ç15km¤â¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Ï20km¤Îµ÷Î¥¤Ç¤â´í¸±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êª»ñ±¿ÈÂ¤äÉé½ýÊ¼¤ÎÈÂÁ÷¤ËUGV¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âè93ÆÈÎ©µ¡³£²½Î¹ÃÄ¤ÎÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥àÂçÂâ¤Î»ÊÎá´±¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢´íµ¡¤ËµÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤Æ½¾·³¤·¡¢22Ç¯¤Î¿¯¹¶¸å¤Ï¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ÇÁÀ·âÊ¼¡¢Äå»¡Ê¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇUGV¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁ°Àþ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÂçÂâ¤À¤±¤Ç¤â1000²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤ÇÊ¿¶Ñ1t¤ÎÊª»ñ¤ò±¿ÈÂ¤·¡¢50¿Í°Ê¾å¤ÎÉé½ýÊ¼¤òÈÂÁ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
UGV¤ò¼ÂÀï¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉôÂâ¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¿ôÂæ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿UGV¤À¤¬¡¢Ìµ¿Íµ¡¤¬Àï¾ì¤Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¿ôÀéÂæ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¼ãëÇ¤Ì³¤â¿Í´Ö¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥¥ë¥¾¡¼¥ó¡ÊºÇÁ°Àþ¡Ë¤«¤é¿Í´Ö¤Ï¾Ã¤¨¡¢¥É¥í¡¼¥óÂÐ¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ú¿ô¥õ·îÃ±°Ì¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥óÀï¡Û
¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤Ç¼èºà¤ò½ª¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢Æî²¼¤·¤Æ¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀï²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂè411ÆÈÎ©UAV¡ÊÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ËÂçÂâ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂçÂâ¤¬FPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤¬»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£
ÀïÁèÁ°¤ÏÌ¾Ìç¥¡¼¥¦Âç³Ø¤ÇË¡Î§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¼Ô¡¦¥¿¥é¥¹¤Î°ÆÆâ¤Ç»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢5¿Í¤Û¤É¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¸¦µæ¼¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
FPV¥É¥í¡¼¥ó¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡ÂÎ²¼Éô¤ËÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¯¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï50kmÊ¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åû¤ÎÁ°ÌÌ¤Î¾®¤µ¤Ê·ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÄà¤ê»å¤Û¤É¤ÎºÙ¤µ¤À¡£
¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸¦µæµòÅÀ¡£Ì±´Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬²þÎÉ¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£´ù¤Î¾å¤Ë¤ÏFPV¥É¥í¡¼¥ó¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¡£Àï¾ì¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤À
µ¡ÂÎ²¼Éô¤ËÅû¤òÁõÃå¤·¤¿FPV¥É¥í¡¼¥ó¡£Åû¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï50kmÊ¬¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬´¬¤¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èô¹ÔÃæ¤âÍÀþ¤Ç±ÇÁü¤ÈÁà½Ä¿®¹æ¤òÅÁÁ÷¤¹¤ë
¸¦µæ½ê¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏÈ¢¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÏÌµÀþ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼×ÊÃÊª¤¬Â¿¤¯¤ÆÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÃÏ·Á¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¹â²è¼Á¤Î±ÇÁü¤òÁ÷¿®¤Ç¤¡¢Ë¸³²ÅÅÇÈ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢Àè¤Ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢·³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬»È¤¦¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÎFPV¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤â¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼FPV¤òÀï¾ì¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤¬¿ô¥õ·îÃ±°Ì¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÇ¯¡¹¡¢Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼FPV¤Ï»¶ÃÆ½Æ¤ä¼«Æ°¾®½Æ¤Ê¤É¤Ç·âÄÆ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃÆ´Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÖ¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤ËÍí¤Þ¤»¤ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·çÅÀ¤Ï50m°ÊÆâ¤Îµ÷Î¥¤ÇÈ¯¼Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£±ó¤¤¤È¥É¥í¡¼¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¶á¤¹¤®¤ë¤ÈÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÌÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿ÌÖ¤Î²óÏ¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤ÎËÉ¸æºö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÆüËÜ¤Ï¥É¥í¡¼¥óÀï¤ËÍÍø¡©¡¡ÉÔÍø¡©¡Û
à²áµî20Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈá¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¥í¥·¥¢·³¤ÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤òÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ç½ÅÅÀÅª¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÌ±¤Ïº¤Æñ¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥¦¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤¬2»þ´Ö¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯12·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò·Þ·â¤¹¤ëÀìÌç¤ÎÉôÂâàËÉ¶õÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥àá¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£»ÊÎá´±¤Î¥æ¡¼¥ê¡¦¥Á¥§¥ì¥Ð¥·¥§¥ó¥³Âçº´¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö23Ç¯¤Ë¤Ï·î¤ËÊ¿¶Ñ350µ¡¤Î¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤ä¥¬¡¼¥Ù¥é¹¶·â¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1Æü¤Ç350µ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Î¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ï40kg¤ÎÇúÌô¤òÀÑ¤ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿ºÂÉ¸¤ËÈô¤Ö¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÅëºÜ¤·¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³«Àï»þ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï60Ç¯Á°¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥½Ï¢»þÂå¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Îºß¸Ë¤¬Äì¤òÆÍ¤¡¢ÊÆ¹ñÀ½¤Î¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â²Á¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò°Â²Á¤Ê¹¶·â¥É¥í¡¼¥ó¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÃÍÃÊÅª¤Ë³ä¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤ò·âÄÆ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¥¡¼¥¦¹Ù³°¤ÎËÉ¶õ¿ØÃÏ¤Ç»ä¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÇÄêÍã¤È¥¯¥ï¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡Ê4Ëç±©º¬¡Ë¤Î¿··¿¥É¥í¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤é¤Ï»þÂ®300¥¥í¤ÇÈôÍè¤¹¤ë¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÎ¦·³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÃÏ¾å¹¶·â¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ï2¼¡¸µ¤ÎºÂÉ¸¤ÇÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¶õ·³¤ÏÈô¹ÔÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Þ·â¤·¤Þ¤¹¡£¶õÃæ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤ä¹âÅÙ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤à¤¿¤á¡¢»È¤¦µ¡ÂÎ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áà½Ä»Î¤Î·±Îý¤âÃÏ¾å¹¶·â¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½ÂåÀï¤Ç¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·º£¸å¡¢ÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥í¡¼¥óÀïÁè¤¬Æ±ÍÍ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¥É¥í¡¼¥óÀïÁè¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ï³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤êÎ¦Â³¤¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤è¤ê¤âÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë·çÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÅÀ¤Ï¡¢Å¨¤ò¼«¹ñÎÎÅÚ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¡£·çÅÀ¤Ï¶õ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤¾å¤«¤é¤Î·Þ·â¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É÷¤äÌ¸¤Ê¤É¸·¤·¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Þ·â¥É¥í¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼ÌÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÇºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Ê¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü²£ÅÄ Å°¡Ê¤è¤³¤¿¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë¡¡
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆâÀï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¡¢¥³¥½¥Ü¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊ¶ÁèÃÏ¤ò29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¦Ê¸¡¿²£ÅÄ Å°