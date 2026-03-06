大手回転寿司チェーン「はま寿司」の店舗でコップに水をくんだところ、油が浮いて見えたとして、その様子を撮った写真がX上で投稿され、波紋が広がっている。

ネット上で検索すると、はま寿司でこんな体験をしたとの投稿が数年間でいくつか見つかった。はま寿司（東京都港区）は、今回の事実は確認できていないものの、食器洗浄機内の清掃不十分の可能性があると取材に答え、清掃作業時における手順の順守を徹底するよう各店に周知したことを明らかにした。

「無理、不衛生すぎる」「結構色んな店でこれあるよ」

テーブルに置かれた紺色の丸いコップで、水の表面を天井のライトが照らし、油の紋様のようなものが漂っているのが見える。

この写真は、2026年3月4日にX上で投稿された。

投稿者は、はま寿司の店舗で水をくむと、いつもこのように油が浮いているとして、はま寿司側に対策を求めている。投稿者は、衛生面がどうなっているのか気になって、水も飲めないとこぼした。

投稿者によると、このことを店員に伝えたところ、店員は、コップを食洗機にかけても、どうしても油分が残ってしまうと説明したという。それが気になるようなら、紙コップを用意すると提案してきたともした。

写真投稿は、大きな関心を集め、3万件以上の「いいね」が集まっている。

リポストも多く、拡散して様々な声が寄せられている。「無理、不衛生すぎる」「食洗機の性能の問題なのかな？」「お店側が気づいて改善してくれるといい」と投稿への共感が寄せられた。一方、「結構色んな店でこれあるよ」「気にした事なかった」「気になるなら高級店に行くしかない」といった声もあった。

試しに、「コップ 油 浮く」でグーグル検索を行うと、SNS上などにいくつかの投稿があった。そのうち検索上位3つが、はま寿司でここ5年であったとされた。

3番目にあったヤフー知恵袋の21年2月2日付投稿では、「どこのはま寿司もコップが汚くお水を入れると油が結構浮いてきます」などとして、「はま寿司はちゃんと食器など綺麗に洗ってないのでしょうか」とQ＆Aで質問が出されていた。このベストアンサーは、「はま寿司の場合ですとそんなに綺麗には洗ってないのです」という回答になっていた。

「食品由来の油が残り、洗浄した際に付着した可能性」

もっとも、他の飲食チェーン店についても、ヤフー知恵袋に同様なQ＆Aが投稿されており、必ずしもはま寿司に限ったことではないようだ。

今回のケースについて事実確認できているかについて、はま寿司の広報担当は3月6日、J-CASTニュースの取材に対し、メールでこう答えた。

「当社としては、当該投稿を既に把握しており、発生した日時や店舗の確認を進めていますが、現時点では特定には至っておりません。引き続き事実確認を進めてまいります」

そのうえで、投稿写真については、こんな見方を示した。

「投稿内の画像を見る限り、湯呑みに入ったお茶の表面に油分のようなものが浮かんでいるように見受けられます。当該投稿の情報のみで原因を断定することはできませんが、可能性の一つとして、食器洗浄機内の清掃が不十分だったことにより、食品由来の油が内部に残り、その状態で湯呑みを洗浄した際に付着したと考えられます」

6日時点では、今回のケースによる健康被害などの申し出はないという。

とはいえ、食洗機の清掃不十分が考えられることから、今後について、次のように回答した。

「本件を受け、当社の全従業員に対して、食器洗浄機内の清掃作業時における手順の順守を徹底するよう周知いたしました。また、食器洗浄機内の清掃および食器洗浄そのものの作業方法についても検討を行っているところです。引き続き、店舗での衛生管理の強化に取り組んでまいります」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）