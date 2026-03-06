キット価格はカレラ1台分 ポルシェ911 GT3 RS マンタイ（2） 違いが見えるコーナリング シルバーストン2秒短縮
マンタイの能力をシルバーストンで確認
歴代で初めて、ポルシェの正式なオプションとなったマンタイ・キット。1.0t以上といわれるダウンフォースと、レーシングチームが施した各部へのチューニングを、シルバーストン・サーキットで確かめる時がやって来た。
2024年11月に、筆者は通常のポルシェ911 GT3 RSで、同コースを周回している。空力が生む可能性と、複雑で高度なPASM（ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント）システムの効果を、つぶさに体験している。
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
その時に残した、グランプリレイアウトでのベストタイムは2分13秒10だった。ブレーキングは、何かへ引っ張られるように強烈で、コーナリングは狂気じみたほど猛烈。最大の旋回Gは1.8。ナンバー付き車両として、桁外れの旋回性能といえた。
それから1年が過ぎたが、12度という気温と、軽く路面が濡れた条件は同じ。午後にはドライになったことも。筆者のリクエスト通り、試乗車は標準仕様と同じ、「R」の付かないミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2タイヤを履いている。
切れ込むように食らい付く能力へ息を呑む
走り出してすぐ、指先へ伝わる感触の違いへ気付く。紙やすりの番手が、120から80へ荒くなったかのように情報が濃い。手のひらや両脚へ伝わる、フィードバックの繊細さに驚かされる。ボールジョイントで結ばれる、サスペンション・アームがきしむ。
後方には、ロールケージと巨大なシャークフィン、ウイング。ミラーを覗いても、見えるのは暗闇だけ。乗り心地は硬く、公道との相性は通常のGT3 RSが遥かに勝るだろう。
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
しかし、マンタイ・キットの目指すところはサーキット。気質はより荒く、神経質。きつい低速コーナーへ、切れ込むように食らい付く能力へ息を呑む。
独自のブレーキラインに、一層低められた車高が相まって、高速コーナー手前のブレーキングを遅らせようと思わせる。グリップの限界へ挑みたくなる。
レーシングカーをナンバー付きにした感じ
実のところ、数本のストレートと高速コーナーが連続するサーキットでも、自分のスキルでは、探れた変化は限られたといえる。ブレーキを引きずりコーナーへ飛び込み、テールの荷重を抑えつつ、颯爽と旋回していく様は、GT3 RSならではの特殊能力だ。
それでもマンタイ仕様の方が、大胆に振り回せる。僅かだが、抱ける自信も深い。通常のGT3 RSは、例えるなら強力なロードカーの延長にあるが、こちらはレーシングカーをナンバー付きにした感じ。最終的なベストタイムは、2分11秒15だった。
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
テレメトリー・データを確かめると、高速コーナー出口での加速が早く、S字コーナーの通過速度が高い。コーナー頂点へ向けて、積極的に導けていることがわかる。
グリップが危うくなる高速域で、タイヤは僅かに長く路面を保持する。チャレンジングな運転への意欲を、掻き立てるように。他方、グリップの限界付近で操るプロドライバーは、増えたダウンフォースのアドバンテージを最大限に引き出せるはず。
代えがたい垂涎オプション
シルバーストンでの費用対効果は、筆者の場合、1秒当たり5万ポンド（約1050万円）。かなりの金額に思えるが、突き詰めれば、タイムはより削れるだろう。単に速いだけでなく、普通のGT3 RSとは異なる911を我が物にできる、というプレミアもある。
ポルシェの公認で、歴代最も過激な911のサーキット仕様。マニアにとっては、代えがたい垂涎オプションになるに違いない。
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
協力：シルバーストーン・サーキット
番外編：稀有な1.0t以上のダウンフォース
公道を走れるクルマで、1.0t以上のダウンフォースを生成する例は珍しい。これまでの例を振り返ると、殆どが極めて高額な特別モデル。マンタイ・キットを組んだ911 GT3 RSは、ダウンフォースの視点でいえばお買い得な設定にある。
近年の例では、アストン マーティン・ヴァルキリーやメルセデスAMG ワンなどが挙げられる。最もお手頃なのは、20万ポンド（約4200万円）以下で購入できる、アルティマ・スポーツのアルティマ RSといえるだろう。
アルティマ・スポーツ・アルティマ RS（英国仕様）
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様）のスペック
英国価格：29万2599ポンド（約6145万円）
全長：4572mm（標準GT3 RS）
全幅：1900mm（標準GT3 RS）
全高：1322mm（標準GT3 RS）
最高速度：296km/h
0-100km/h加速：3.2秒
燃費：−km/L
CO2排出量：−g/km
乾燥重量：1450kg
パワートレイン：水平対向6気筒3996cc 自然吸気
使用燃料：ガソリン
最高出力：525ps/9000rpm
最大トルク：47.3kg-m/6300rpm
ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動
ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キットと筆者、リチャード・レーン ジャック・ハリソン（Jack Harrison）