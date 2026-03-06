マンタイの能力をシルバーストンで確認

歴代で初めて、ポルシェの正式なオプションとなったマンタイ・キット。1.0t以上といわれるダウンフォースと、レーシングチームが施した各部へのチューニングを、シルバーストン・サーキットで確かめる時がやって来た。

2024年11月に、筆者は通常のポルシェ911 GT3 RSで、同コースを周回している。空力が生む可能性と、複雑で高度なPASM（ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント）システムの効果を、つぶさに体験している。



ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

その時に残した、グランプリレイアウトでのベストタイムは2分13秒10だった。ブレーキングは、何かへ引っ張られるように強烈で、コーナリングは狂気じみたほど猛烈。最大の旋回Gは1.8。ナンバー付き車両として、桁外れの旋回性能といえた。

それから1年が過ぎたが、12度という気温と、軽く路面が濡れた条件は同じ。午後にはドライになったことも。筆者のリクエスト通り、試乗車は標準仕様と同じ、「R」の付かないミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2タイヤを履いている。

切れ込むように食らい付く能力へ息を呑む

走り出してすぐ、指先へ伝わる感触の違いへ気付く。紙やすりの番手が、120から80へ荒くなったかのように情報が濃い。手のひらや両脚へ伝わる、フィードバックの繊細さに驚かされる。ボールジョイントで結ばれる、サスペンション・アームがきしむ。

後方には、ロールケージと巨大なシャークフィン、ウイング。ミラーを覗いても、見えるのは暗闇だけ。乗り心地は硬く、公道との相性は通常のGT3 RSが遥かに勝るだろう。



ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

しかし、マンタイ・キットの目指すところはサーキット。気質はより荒く、神経質。きつい低速コーナーへ、切れ込むように食らい付く能力へ息を呑む。

独自のブレーキラインに、一層低められた車高が相まって、高速コーナー手前のブレーキングを遅らせようと思わせる。グリップの限界へ挑みたくなる。

レーシングカーをナンバー付きにした感じ

実のところ、数本のストレートと高速コーナーが連続するサーキットでも、自分のスキルでは、探れた変化は限られたといえる。ブレーキを引きずりコーナーへ飛び込み、テールの荷重を抑えつつ、颯爽と旋回していく様は、GT3 RSならではの特殊能力だ。

それでもマンタイ仕様の方が、大胆に振り回せる。僅かだが、抱ける自信も深い。通常のGT3 RSは、例えるなら強力なロードカーの延長にあるが、こちらはレーシングカーをナンバー付きにした感じ。最終的なベストタイムは、2分11秒15だった。



ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

テレメトリー・データを確かめると、高速コーナー出口での加速が早く、S字コーナーの通過速度が高い。コーナー頂点へ向けて、積極的に導けていることがわかる。

グリップが危うくなる高速域で、タイヤは僅かに長く路面を保持する。チャレンジングな運転への意欲を、掻き立てるように。他方、グリップの限界付近で操るプロドライバーは、増えたダウンフォースのアドバンテージを最大限に引き出せるはず。

代えがたい垂涎オプション

シルバーストンでの費用対効果は、筆者の場合、1秒当たり5万ポンド（約1050万円）。かなりの金額に思えるが、突き詰めれば、タイムはより削れるだろう。単に速いだけでなく、普通のGT3 RSとは異なる911を我が物にできる、というプレミアもある。

ポルシェの公認で、歴代最も過激な911のサーキット仕様。マニアにとっては、代えがたい垂涎オプションになるに違いない。



ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

協力：シルバーストーン・サーキット

番外編：稀有な1.0t以上のダウンフォース

公道を走れるクルマで、1.0t以上のダウンフォースを生成する例は珍しい。これまでの例を振り返ると、殆どが極めて高額な特別モデル。マンタイ・キットを組んだ911 GT3 RSは、ダウンフォースの視点でいえばお買い得な設定にある。

近年の例では、アストン マーティン・ヴァルキリーやメルセデスAMG ワンなどが挙げられる。最もお手頃なのは、20万ポンド（約4200万円）以下で購入できる、アルティマ・スポーツのアルティマ RSといえるだろう。



アルティマ・スポーツ・アルティマ RS（英国仕様）

ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キット（英国仕様）のスペック

英国価格：29万2599ポンド（約6145万円）

全長：4572mm（標準GT3 RS）

全幅：1900mm（標準GT3 RS）

全高：1322mm（標準GT3 RS）

最高速度：296km/h

0-100km/h加速：3.2秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1450kg

パワートレイン：水平対向6気筒3996cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：525ps/9000rpm

最大トルク：47.3kg-m/6300rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動



ポルシェ911 GT3 RS マンタイ・キットと筆者、リチャード・レーン ジャック・ハリソン（Jack Harrison）