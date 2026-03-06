Image: Amazon

これなら手頃で始めやすい。

喉にいいと評判のハチミツ、マヌカハニー。ニュージーランドに自生するマヌカという花から取れるハチミツです。高い抗菌・殺菌成分（MGO：メチルグリオキサール）を含み、喉の痛みや免疫力向上に有効とされています。

毎日スプーン1杯のマヌカハニーを習慣づけると身体にいいと聞いて、買おうかなとお値段を調べたことがありますが、結構なお値段…。

毎日摂取するには大富豪にならないといけないな、と思っていたのですが、庶民派マヌカハニー見つけました。

こちらは、MGO含有量が50+とちょっと低め。その分お値段が安く、セール価格でAmazonで3,360円、楽天だと2,650円になっています。

毎日の摂取用なら、このくらいのMGO含有量でも問題なし。僕は紅茶や甜茶に入れて飲んだり、そのまま食べたりしています。もちろん、料理やトーストに塗って食べたりしてもいいでしょう。

毎日続けるものは、高価だとなかなか続きません。まずはお手頃価格のこの製品から、マヌカハニー生活始めましょう。

