Aiobahn +81、RPG『ゼンレスゾーンゼロ』のアイドルユニット「妄想エンジェル」のイメージソング「妄想きゅきゅん (feat. MOSAIC.WAV)」本日リリース
Aiobahnの別名義Aiobahn +81が、新曲「妄想きゅきゅん (feat. MOSAIC.WAV)」を本日リリースした。
本作は、「AKIBA-POP」ミュージシャンとして活動20周年を迎えた、み〜こと柏森進による音楽ユニット・MOSAIC.WAVを作詞と歌唱にフィーチャーしている。「本物の妄想」をテーマに“妄想”をポジティブに描いた電波ソングで、Aiobahn +81曰く『今まで作った曲の中で最もキュートかも知れない』ポップナンバーになっているという。
なお本楽曲は、HoYoverseが贈る都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』に登場する3人組バーチャルアイドルユニット「妄想エンジェル」のイメージソングとなっており、Aiobahn +81とMOSAIC.WAVとゼンレスゾーンゼロというコラボが実現した。
また、本日0時にはMVも公開された。
Aiobahn +81は、2月11日にリリースしたEP『eau de parfum 〜extended play〜』のリリースパーティーを3月22日に愛知・名古屋JB’Sにて開催する。完売だった前売りチケットの再販がスタートしたばかりとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「妄想きゅきゅん (feat. MOSAIC.WAV)」
2026年3月6日（金）リリース
配信：https://aiobahn81.lnk.to/mousoukyukyun
◾️＜Aiobahn +81 debut EP “eau de parfum 〜extended play〜” Release Party＞
日時：2026年3月22日（日）愛知・club JB’S
13:00 OPEN / 21:00 CLOSE
▼出演者
Aiobahn +81
D-YAMA
DJ Heero Yuy
Tatsunoshin
WATARU
西郷・DJ・いろり
まろん
and more
＜VJ＞
しんいち
▼入場料
Adv. \3,500（別途1ドリンク代600円いただきます）
Door \4,000（別途1ドリンク代600円いただきます）
https://ss-vol23.peatix.com/view
※名古屋公演には数量限定生産盤のINVITATION CARDは有効ではありませんので、ご注意ください。
Supported by Space Source