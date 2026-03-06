Photo: 三浦一紀

荷物はなるべく減らしたい。

そう考えて、さまざまなものをスリム化してきました。最近は、モバイル用のUSB充電器とモバイルバッテリーを小さくしたいなと物色してました。

最小クラスの30WUSB充電器

CP+のSUNEASTブースに来たら、求めていたものを見つけました。

Photo: 三浦一紀

こちらは、30WのUSB急速充電器。USB-C×1ポートというシンプルな構成ですが、43.5gと軽量コンパクト。30Wクラスの充電器では、世界最小クラスじゃないでしょうか。

複数台のガジェットを充電するのには不向きですが、カフェでスマホやタブレット、MacBook Airくらいなら充電可能。持ち運び用と割り切るのなら、このくらいのサイズがいいですよね。

こちらはすでに販売中です。実勢価格は1,980円ほどとなっています。

半固体電池採用でMagSafe対応の薄型モバイルバッテリー

Photo: 三浦一紀

もうひとつ気になったのが、MagSafe対応モバイルバッテリー。半固体電池を採用しているので、発火リスクも低く安全安心。Qi2対応で最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。

Photo: 三浦一紀

薄さは約7.2mm。結構薄いですね。

Photo: 三浦一紀

カラバリは3色。オレンジもあります。あのスマホにピッタリですね。発売は3月下旬の予定。予想実勢価格は6,980円とのことです。

Source: SUNEAST