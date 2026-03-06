Image: AGERU_GENSEN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

平日のビジネススタイルと、休日のアクティブな装い。クローゼットの中身がオンとオフでくっきり二分されている……という方もいるんじゃないでしょうか？

もし、その境界線を軽やかに行き来できる1着があれば、服選びはもっと自由になるかもしれません。

出張先で迎えるオフの日や、キャンプの翌日にその足でオフィスへ向かうシーン。そんなライフスタイルをごく自然にこなせるのが、今回紹介する「RainBlock Jacket」です。このジャケットが持つ2つの顔と、それをシームレスに繋ぐ秘密に迫ります。

きちんと見える。ビジネスシーンに馴染むスマートな佇まい

Image: AGERU_GENSEN

都会のビル群を背景にしても、違和感がない。「RainBlock Jacket」のビジネス向きな一面です。スーツの上から羽織っても、着こなしの品位をキープ。洗練されたシルエットで、落ち着いた印象を与えてくれます。

たとえば、雨の日の外回り。濡れた裾や肩を気にせず、そのままクライアント先へ向かえるのは地味に助かるポイントです。

週末のフィールドでも頼れる。遊び心を邪魔しないタフさ

Image: AGERU_GENSEN

そして週末、このジャケットはアウトドアの心強い味方に。耐水圧18,000mmH2O（※）という数値は、一般的な傘の性能を上回る水準。かなり激しい雨でもしっかり水を弾いてくれます。

さらに、泥はねや飲みモノのこぼれを弾く防汚加工つき。フェスやキャンプで「汚れ大丈夫かな……」と気にせず動けるのは、気持ちの面でもプラスです。

木の枝や岩に擦れるような場面にも対応できる耐摩耗性（※）も備えているので、遊びのフィールドを選びません。週末のハイキングから、子どもと走り回る公園遊びまで、幅広く活躍してくれそう。

着ている間ずっと快適。透湿性がもたらすドライな着心地

Image: AGERU_GENSEN

オンでもオフでも快適に着られる理由が、この透湿性能（※）にあります。

外からの雨水はしっかりブロックしつつ、身体から出る湿気はスムーズに外へ逃がす構造。満員電車のムワッとした空気の中でも、軽く汗ばむ程度のウォーキングでも、衣服内がベタつきにくいのはありがたいところです。

シワになりにくい素材なので、出張や旅行のときにバッグへ畳んで入れておけるのも便利。冬場のパチパチが気になる方には、静電気防止機能もうれしい配慮なんじゃないでしょうか。

平日と休日、街と自然、晴れと雨。「RainBlock Jacket」は、そうした行動を制限する境界線を意識させない1着です。クローゼットのどの服とも合わせやすく、天候を気にせず外へ踏み出せるジャケット。サイズ感や素材の質感など、プロジェクトページで詳しい情報が確認できます。

※同シリーズでの自社検証による

圧倒的な高耐水スペックで急な嵐でも安心！機能性を極めた高耐水レインジャケット登場 8,980円 超超早割39%OFF machi-yaで見る

＞＞圧倒的な高耐水スペックで急な嵐でも安心！機能性を極めた高耐水レインジャケット登場

Image: AGERU_GENSEN

Source: machi-ya