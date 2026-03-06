この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい「人から離れる」方法とは？相手に嫌われず、穏便に関係性を終わらせるコツ

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【必見】穏便に距離を取る、無理なく人から離れる方法7選／気づいたら関係性が切れる！」と題した動画を公開した。動画では、人間関係において「人から離れたい」と感じたときに、波風を立てずに穏便に距離を置くための具体的な方法が解説されている。



Ryota氏はまず、人から離れるための最もシンプルで効果的な方法は「物理的に距離を取ること」だと語る。人には会えば会うほど相手に好意を持つ「単純接触効果」があるため、その逆で会う頻度を減らせば関係性は自然と弱まっていくという。具体的な方法として、引っ越しや実家から離れるといった環境の変化を挙げ、それが難しい場合でも、相手と会う時間帯や行動パターンを少し変えるだけでも有効だと説明した。



次に、連絡や接触の頻度を意識的に落とす方法を提案。「スマホの設定をいじる」「他にやりたいことがある」など、相手が納得しやすい理由をつけて返信を遅らせることで、相手のペースに巻き込まれず、自分のペースで関係性をコントロールできるようになるという。



また、相手との「環境の類似性や共通のことを減らす」ことも重要だとRyota氏は述べる。人間関係は共通の環境や目的によって強まる傾向があるため、学生時代の友人が卒業後に疎遠になるように、共通の趣味や話題を意図的に減らすことで、関係性は自然と薄れていくと解説した。



さらに、自分の中に「もっと大事な人や優先したいこと」を作ることも一つの手だ。人に使える時間や労力には限界があるため、自分にとってより重要な存在がいれば、苦手な人に割くリソースは相対的に減っていく。これにより、誘いを断る正当な理由もでき、無理なく距離を置くことが可能になる。



動画の終盤でRyota氏は、これらの方法は相手に直接何かを働きかけるのではなく、自分の意識や環境を変えることが中心だとまとめた。自分自身でコントロールできることから始めることで、無理なく穏便に人間関係を整理し、より快適な日々を送るきっかけになるかもしれない。