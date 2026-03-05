この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が「【リブート】第６話ドラマ考察 一香が夏海をサツガイ！リブート 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。TBS日曜劇場『リブート』第6話を受け、戸田恵梨香演じる幸後一香が、実は山口紗弥加演じる早瀬夏海を殺害した犯人ではないかという大胆な考察を展開した。



まずトケル氏は、一香が「目的達成のために嘘の話しかしていない、何も信用できない人である」と断じる。その根拠として、一香が発した「あなたと家族を守ることを保証する」という言葉が、伊藤英明演じる真北監察官のセリフと完全に一致している点を指摘。「恐らく2人はつながっていて、同じ目的で行動している」と分析した。



さらに、夢の中で殺されていた人物について、これまでは一香自身の死を予期するものと思われていたが、「一香へリブートしようとしていた夏海の可能性がある」という新説を披露。それを実行したのは一香本人かもしれないとした。また、一香が妹の手術費として多額の資金を用意できる点や、リブートという国家権力が絡むであろう技術に精通している点から、単なる協力者ではない可能性を示唆。「一香が嘘にまみれていることは間違いない」とし、彼女こそが物語を撹乱する「悪女」であると定義した。



彼女の真の目的は悪の組織をつぶすことなのか、それとも別の野望があるのか。一香の動向が今後の展開を大きく左右することは間違いなさそうだ。