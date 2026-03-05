¡È´Ú¹ñ¼Á´¶¡É¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬´ã¶À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ë¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¹¤®¡×¡ÖÌ¥¤»ÊýÅ·ºÍ¡×¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
´Ú¹ñ¤Î»¨»ï¡ØBold Page¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤µ¤é¤Ëµ±¤¯»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¡ØBold Page¡Ù»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¿ÀÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡¢X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÈÆþ¤ê
3Æü4Æü¤Ë¤Ï¡¢2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¬¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬Èþ¿Í¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö´Ú¹ñ¼Á´¶¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Úー¥ë¥¤¥¨¥íー¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¶ß¤ò½Ð¤·¤¿½Õ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤Ë¥´ー¥ë¥É¥Õ¥ìー¥à¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æー¥Ö¥ë¤ËÉú¤»¡¢¿°¤ò¤ï¤º¤«¤Ë³«¤±¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä©È¯Åª¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ÅÄ¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¡×¡ÖRyosukeYamada¡×¤¬°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤À¡Ä¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª´é¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¥¤»ÊýÅ·ºÍ¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤â¤¢¤ê¤â¤É¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶±Û¤·¤¿Èþ¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõÀÐ¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÉ½¾ð¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²£´é¤¨¤°¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£