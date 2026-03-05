中国電力が上関町祝島の反原発団体を相手取り上関原発建設に向けた調査を妨害しないように求めた民事裁判で山口地裁岩国支部は5日、島民の会に対して調査を妨害しないよう命じる判決を言い渡しました。



この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」を相手取り2022年10月に提訴したもので、上関原発建設予定海域で計画しているボーリング調査などを妨害しないよう求めていました。

中国電力は2019年以降3度、海のボーリング調査に着手しようとしましたが島民の会の会員らが海域に船を出すなどしたため実施を見送っていて裁判では、中国電力が工事を妨害することを予防する権利、＝妨害予防請求権をもっているかどうか大きな争点となっていました。



判決の日のきょう…



（小井土夏音記者）

「午前10時過ぎの山口地裁岩国支部です。判決を前に被告やその支援者が原発計画反対へののぼりをかかげ、デモ行進を行っています」



そして午前11時15分、山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は原告の中国電力側の請求を認め島民の会に対して調査を妨害しないよう命じる判決を言い渡しました。