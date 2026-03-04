おとといはiPhone 17eとM4 iPad Air、きのうはM5 MacBook AirとM5 Pro &M5 Pro Max MacBook Proに加えて、新型モデルのStudio Displayを発表したApple（アップル）。

今宵は長いことウワサされている廉価版MacBookがお披露目されるのか注目したいところですが、公式発表を前に一部のスペック情報がリークされたようです。

USB-Cポートは2つ、MagSafe充電ポートも搭載されるっぽい

昨晩Appleはうっかりミスで廉価版MacBookの名称「MacBook Neo」を公式サイトに載せてしまったわけですが、MacRumorsによるとその際にMacBook Neoの一部のスペック情報が判明したとのことです。

その情報によると、MacBook NeoにはUSB-Cポートが2つ搭載されるほか、MagSafe用充電ポートも搭載されるとのことです。つまり、"充電＝MagSafeケーブル"の使い方をすれば、2つのUSB-Cポートを同時に使うこともできそうですね。ただスペックが気になるところではありますが…。

また、Wi-Fi 7にも対応とのことですが、通信用チップはAppleのN1ではなく、MediaTek（メディアテック）製のチップが採用される可能性があるとのことです。

ディスプレイサイズや搭載チップ、バッテリー持ちも気になるところですが、あと重要なのは本体価格がいくらになるのか。きのう、おとといのパターンが続けば、今夜（3月4日）も日本時間23時ごろにAppleから発表がありそうなので、気になる方はぜひ一緒にチェックしてみましょう。

Source: MacRumors