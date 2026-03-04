「黒崎さん」豊嶋花＆山中柔太朗、頭ポンポン・耳元囁き…“3つの胸キュン”メイキング公開に「心臓持たない」「練習尊い」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の公式X（旧Twitter）が、4日に更新された。劇中の胸キュンシーンのメイキング映像を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
投稿では「6話・9話で放送された“胸キュンシーン”のメイキングですっ 豊嶋さんが『メイキングを載せてください！』って言っていたので……その要望、全力でお応えしちゃいますっ」と紹介し、メイキング映像を公開。動画の最初では、第6話冒頭で黒崎さん（山中）の顔に思わず見惚れてしまった小春（豊嶋）があくびで誤魔化すシーンにて、本来は山中に向けて言っているセリフを、カメラに向かって真っ直ぐに演じる豊嶋の姿がある。
続けて、第9話で黒崎さんが頭ポンポンをしてから小春の髪を掻き上げる一連の流れや、至近距離で「小春さんが大好き……です」と耳元で囁くシーンの練習風景も公開。スタッフから細かな演出の指示を受け、真剣な表情から一転、「分かりました」とはにかむように照れ笑いを見せる山中の姿が映っている。
この投稿に、ファンからは「心臓持たない」「柔ちゃん横顔もかっこいい」「花ちゃん、メイキング公開をリクエストしてくれて本当に感謝」「破壊力すごい」「見てるこっちまでニヤける」「2人の空気感尊い」「頭ポンポンの練習尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」豊嶋花＆山中柔太朗、胸キュンシーンのメイキング公開
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」豊嶋花＆山中柔太朗にメイキング動画に反響
