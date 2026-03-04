ÆüËÜ½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Î³«È¯¸½¾ì¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª GitLab¤ÇÄ©¤à¥Ð¥Ã¥¯¥í¥°¹¶Î¬¤Î2Æü´Ö¡Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ï
ÀèÆü¡¢ÆüËÜ½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤Ë¤Æ¡¢³«È¯¸½¾ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö2days¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖGitLab¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡¢²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤·¤Æ³«È¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡×¡£Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢2Æü´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥àÀï¡ª¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ÇÄ©¤à¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥í¥°¹¶Î¬¡×¤ÎÀïÎ¬
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢1¥Á¡¼¥à3¡Á4Ì¾¤Î¥Á¡¼¥àÀ©¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢GitLab¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¾å¤ËÊÂ¤ó¤À¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¢¤ëËÄÂç¤Ê¡Öissue¡Ê²ÝÂê¡Ë¡×¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¤Î´Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£issue¤Ë¤ÏÆñ°×ÅÙ¤ä½ÅÍ×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¡Ê»þ´Ö¤È¿Í°÷¡Ë¤ò¤É¤¦ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥Ð¥°½¤Àµ¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢³«È¯´Ä¶¤Ë´·¤ì¤è¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î²ÝÂê¤ÏÇÛÅÀ¤¬¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ÍÂ¸´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀè¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤³¤Îissue¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Ç°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¡×
³Æ¥Á¡¼¥à¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÃæ¿´¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¤Î¸½¾ì¤½¤Î¤â¤Î¡£1ÆüÌÜ¤Î³«È¯»þ´Ö¤Ï¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤¯²»¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñ¤¯¤À¤±¡×¤ÏÂ´¶È¡£Å°Äì¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥í¤Î³«È¯¥Õ¥í¡¼¡×¤ò´°Á´ºÆ¸½
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢³«È¯¹©Äø¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ò°÷¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±Åù¤Î³«È¯PC¤òÂßÍ¿¤·¡¢°Ê²¼¤Î³«È¯¥Õ¥í¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅöÆü¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³«È¯¥Õ¥í¡¼¡Û
¡GitLab¤«¤é¥³¡¼¥É¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¡§¶¦ÄÌ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£
¢¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶¤Ç¤Îissue¡Ê²ÝÂê¡ËÂÐ±þ¡§¼«¿È¤ÎPC¾å¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡¦¼ÂÁõ¡£
£GitLab¤ÇMerge Request¡ÊMR¡ËºîÀ®¡§½¤Àµ¤òÁ´ÂÎ¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¹çÎ®¤µ¤»¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¤ë¡£
¤CI¡Ê·ÑÂ³Åª¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë³ÎÇ§¡§¼«Æ°¤Ç¥Ó¥ë¥É¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¥¥Á¡¼¥àÆâ¥ì¥Ó¥å¡¼¡§Ãç´Ö¤«¤é¡Ö¤³¤³¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¤â¤é¤¦¡£
¦Google Cloud¡ÊCloud Run¡Ë¤Ø¤Î¥Ç¥×¥í¥¤¡§½ñ¤¤¤¿¥³¡¼¥É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£
§¸¡¾Ú´Ä¶¤Ç¤ÎºÇ½ªÆ°ºî³ÎÇ§¡§Àµ¤·¤¯Æ°¤¯¤«¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¨¥á¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¡§¥×¥í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëºÇ½ª´ØÌç¡£
©Merge Request¤Îmaster¥Þ¡¼¥¸¡ª¡§¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ØÈ¿±Ç¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖCI¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÁÛÄê³°¤Î»ØÅ¦¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥¸¤¬´°Î»¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡£¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
2ÆüÌÜ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÅª¤ÊºÇÅ¬²ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥·¥Ó¥¢¤Ê»ëÅÀ¤â´Þ¤á¤¿¡ÖËÜµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¶ä¹Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡© ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÈºÂÃÌ²ñ
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÈºÂÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»äÉþ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Õ¥í¥¢¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ä¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È·ø¶ì¤·¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×
¡ÖIT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤¬¼«¿È¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ä¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅù¿ÈÂç¤Ç²óÅú¡£»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡ÖÆ¯¤¯¼«Ê¬¡×¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤Î³«È¯¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¥³¡¼¥É¤òÊÔ½¸¡¦½¤Àµ¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¶ä¹Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»öÃç´Ö¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¶ä¹Ô¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¡£¥â¥À¥ó¤Êµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ç¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶âÍ»¤Î¥«¥¿¥Á¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Önote¡×¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.minna-no-ginko.com/
(¼¹É®¼Ô: ¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô)
