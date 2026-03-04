「自分なりに結果は出しているはずなのに、なぜか正当に評価されていない気がする」

「口先だけが上手い同僚ばかりが、上司に気に入られて出世していくのは納得がいかない」

期末の評価面談を終えた後、そんなやり場のない モヤモヤ を抱えている人は少なくありません。2026年、あらゆる業務がAIで可視化されるようになった時代でも、私たちの「評価」を決める最後のピースは、依然として人間社会の 「暗黙のルール」 の中に隠されています。

今回、安達裕哉さんが解き明かすのは、学校では決して教えてくれなかった 「成果をアピールすること」の真の正体 です。

義務ではない。それでも、できない人が陰で笑われる

企業には「働くときのルール」が存在しています。

ルールが存在するからこそ、組織が、組織として動けるのです。

しかし、そのルール。

ご存じの通り、「すべてが明文化されている」わけではありません。

いや、むしろ「明文化されてはいないけど、みんなが知っているルール」が、一番怖いのです。

新人のときは「知らなかった」で済ませてもらえますが、2、3年目ともなれば

「そんなことも知らないの？常識でしょ」

で、済まされてしまう上に、わざわざ誰も教えようともしてくれない。

そんなことが、会社内には数多くあります。

例えば、そんなルールの一つが、「挨拶せよ」です。

標語となっていることは多いですが、これが会社の正式なルールになっているケースはそれほど多くはありません。

にもかかわらず、「挨拶をすること」は、当然のこととされます。

実際、挨拶できない人は、陰で笑われていることも。

「あいつ、挨拶すらできないんだよね」

「礼儀が足りないよね」

と。

理不尽だと思うでしょうか？

そうかもしれません。

挨拶をしなくても仕事は進みますし、挨拶をしないと給料が出ないというわけでもない。

挨拶は義務ではありません、しかし、挨拶をしない人間は、評判が低下する。

これが人間社会です。

今のところ、挨拶が消えてなくなる世界にはなりそうにありません。

「成果をアピールせよ」は暗黙のルール

では、人によっては理不尽とも思えるような、暗黙のルールは、ほかにも存在しているのでしょうか。

もちろん、たくさんあります。

そして、実は、その中でも「挨拶せよ」と同じくらい大きなものが 「自分の成果をアピールせよ」 です。

そんなこと必要なの？

と思う人も多いかもしれません。

実際、挨拶とは異なり、「成果をアピール」する、という行為は、学生のときにはまったくする必要のなかった行為です。

なぜならば、学校では成績の中身は自明で、テストの点数や、遅刻の回数といった非常にわかりやすい指標で、ほぼ明確化されていたからです。

ところが、社会に出ると、 「評価軸」 が非常に多様化し、わかりにくくなります。

そのうちの一つは「挨拶ができること」なのですが、それ以外にも、数多くの評価軸が登場し、例えば、

「上司に気に入られること」

「頑張っている（ように見せる）こと」

「レスポンスが早いこと」

などです。

そして、その中でも特に重要なものの一つが

「自分の成果をアピールする」 ことなのです。

なぜ「アピール」が必要？

ではいったいなぜ、「成果のアピール」が必要なのでしょうか？

かつて私は、それを理解できず、上司に議論を仕掛けたことがありました。

「結局、アピールしたもの勝ちなんて、成果と関係ないし、よくないと思います」と。

すると、上司は言いました。

「若いとそう思うよね。でも、上司は忙しい。一人一人の一挙手一投足をすべて把握するなんて、無理だろう？」

「そうですが、客観的に評価するにあたっては、必要なことだと思います。」

「そうかい？でも商売は「競争」が基本で、うちも他社と競争している。そのためにお客さんに様々な方法で、『マーケティング』『販促』『営業』という名のアピールをしている。社員が、ほかの社員と競争しているならば、『アピール』は普通のことだと思うけど。」

「……」

「組織内での営業は、どんな組織で働いていたとしても、必要だよ。」

確かにその通りでした。

あらゆる組織で、「社内営業」は行われており、そして重要でした。

私は心を改め、それ以来「成果を出すこと」だけではなく、その仕事の成果が 「評価者」に正当に伝わるような努力 も、仕事の一部だと思って、することにしました。

「アピール」の方法とは？

しかし、上司にアピール、とはどのように行えばよいのでしょうか。

媚びを売ったり、へつらったり、ゴマをすったりすることが「上司にアピールすること」というイメージを持っている人も多いと思いますが、現場では、私はそれは少し違う気がしました。

実際には、へつらう部下が好きな上司もいますが、多くの上司はかえって気を悪くします。

「そんなことをしてないで、仕事しろ」と。

しばらく悩んだ末に、私は、ピーター・ドラッカーの著書に、その解を見出しました。

彼は 「上司をマーケティングせよ」 というのです。

つまり、客と上司を同じように扱う。

彼らの欲求から、自分の行動を決めよ、ということです。

では、「上司をマーケティングする」とは、具体的にどういうことなのか。

私の観察では、それは5つに集約されます。

1.個人の利益よりも、組織の利益を優先するように見せる

（重要メンバーと認められる最低要件）

2.決して経営者の理念、上司の価値観を冷笑しない

（冷笑家はどのような場所でも疎まれる）

3.上司の好みのやり方に口出ししない

（成果に関係ないなら無視せよ）

4.出世欲を見せよ

（金と地位を（形だけでも）欲しがること）

5.上司の弱点は、自分の弱点と同じく、決して直らない

（上司の弱みをカバーするように動く）

少なくとも以上の5つを、「上司に分かる形で提示する」ことが

アピールにつながります。

「私がやりましょうか？」であったり、

「考えを聞かせてください」であったり、

「もっと大きな仕事を任せてほしいです」だったり。

そういう 「コミュニケーション」の積み重ね が、上司との関係を良好にします。

イヤなら「アピール」をしなくてもよい

もちろん、上記のようなことは「絶対にやりたくない」という方もいるでしょう。

もちろん、やらなくてもOKです。

でも、そうであれば、必死に「社内営業」している同僚に比べて、出世が遅くなるのは仕方ないことだと思わないといけないでしょう。

別に会社で出世できなくても、給料がさほど上がらなくても、楽しく生活することはできますから、自由にやればよいのです。

でも組織というのは、太古の昔から「評価者へのアピール」によって、幹部が決定されてきました。こうした人間の 「本質的な性質」 は、今後100年、200年たっても、そう変わらないのではないかと思います。

健闘を祈ります。