【話題の投稿】保育士「これだけは絶対に許せない」もの

この春から保育園や幼稚園に通い始めるお子さんを持つ保護者の方に向けて、「現場の保育士が絶対に許せないもの」をX（旧Twitter）に投稿。



まさかのNG項目が大きな注目を集めた。



これだけは絶対にダメだぁぁぁ！！

「保育園に受かった保護者の皆さま。本当におめでとうございます。ですが、あえて今、厳しいことを言わせてください。覚悟して入園してほしいんです。



保育園には、現場の保育士が『絶対に許せないもの』があります。



⚫︎おむつが外れてない？ →まったく問題ない。一緒に頑張りましょう。



⚫︎さみしがり屋で泣いちゃう？ →全然オッケー。全力で抱きしめます。



⚫︎お友だちと仲良くできるか心配？ →大丈夫。それを学ぶのが保育園です。



⚫︎好き嫌いが多くて食べられない？ →何の問題もない。気にしないで。その子のペースで進めます。



これだけは、これだけは絶対にダメなんです。



【無 記 名 】おまえだぁぁぁぁあああああ！



靴下、おむつ、お着替えのタグ。名前がないだけで、僕たちは迷宮に迷い込みます。



愛する我が子の持ち物には、どうか、どうか魂（名前）を刻んでください。現場からは以上です。現場で待ってます！」



「記名という魔法」をかけてあげて

526万以上表示され、約3万いいねがついた投稿に続けて、なべとらさんはなぜ無記名が絶対にダメなのか？の具体例を投稿。



「『たかが名前が無いだけで大袈裟な』。そう思った方に、現場のリアルをお届けしましょう。お着替えが終わり、床に一枚のシャツが落ちているとします。



『あら？誰のかな？』タグを見る。記名がない。服を裏返し、名前が書けそうなところを隅々まで探す。『ここにも無いなぁ…』その時です。目の前で、ガブっ！『ぎゃーーー』



あ……一瞬の隙。噛みつきトラブル発生。終わった。目の前…あぁ…。結局、そのシャツが誰のか他の先生に聞いても分からず、『誰かのシャツが1枚足りなくなっている』という恐怖のパズルが始まります。20人クラス。全員の着替え袋を再度、一つずつ確認。最後の最後、20袋目を開けて……あ、この子だ。チーーン。



名前さえあれば、3秒で終わったはずの仕事。名前がないだけで、30分の時間と、子どもの安心と、保育士の魂が削られます。時間…かえして…。



愛する我が子の持ち物には、どうか、どうか『名前』という名の魔法をかけてください」



「シール」はNG！乳児が誤飲する可能性も

ちなみに、アイロンシールやスタンプではなく、必ず「油性のマジックペン」などで確実に名前を書き、定期的に消えてないかを確認するのが重要だという。



その理由について、スタンプはすぐに文字が薄くなること、そして「乳児さんのシールはお気をつけて！外れると食っちゃう！」という衝撃の事実を投稿していた、なべとらさん。



持ち物の数だけ記名する労力と時間が辛い！効率を優先するなら＜忘れ物ボックス＞に入れておけばいい、という意見も見受けられた。



それに対して、「保育園は、子どもたちが初めて過ごす社会です。『物を大切にしようね』と伝えてもいます。大人が『名前がないから』と雑に扱う姿を見せたくないのもあるのかもしれません」と、ポストしていたなべとらさん。



「保育士が忘れ物ボックスにしない理由はそういうところだと思います。たかが記名。されど記名。そこに『大切にする』という心がある限り、僕は名前のないシャツの持ち主を探したい！よろしくお願いします」



どんな「記名」がいいの？「神記名」とは？

なべとらさんの投稿について、保育の現場で働く方々から共感の声が殺到。



持ち物が無記名だと、持ち主探しの時間の分だけ園児に当てる時間が奪われ、子ども同士の争いや重大な事故が起こり得ること、また、保護者間のトラブルにもつながるという。



保護者の方からも、「家の子は同じデザイン同じサイズのお友だちの服を持って帰りました」という、無記名で起きた経験談も寄せられた。



では、どんな記名が適切なのか？



なべとらさんにお話を伺ったところ、「とにかく大きく、わかりやすくがいちばん助かります」と回答。



「園からの指定がなければ、毎回同じ場所に書いてもらえると嬉しいです。記名もですが、その保護者の方が書く決まったマークみたいなのがあって、それが至るところにある…みたいな記名は遠目でもすぐにわかって助かりました。



特に4月、5月は名前が書いてないと誰が誰のものなのかわかりません。あと、着替えを自分でやりたがるけど、まだ出来ない年齢の時は、服が混ざりまくるので記名がないと詰みます…。



また、うちの子どもは自分の持ち物をわかってる！と思って書くのがおろそかになる保護者もいますが、相手側がわかってなくて、『自分の物！』と主張した場合、判別要素として名前が書いてないと詰みます」（なべとらさん）



気張らず出来る範囲で

実は無記名の持ち物があった場合、園児や熟練の保育士の方々が、「その家庭や子どもの臭い」から持ち主を嗅ぎ当てることもあるという。



家庭の臭いを嗅がれる…という恥を回避するためにも、新入園を控えた保護者の方がまずすべきなのは、子どもたちの持ち物すべてに「大きく、わかりやすく」名前を記名すること。



また、兄姉の名前が入ったお下がりの場合でも、必ず「本人」の名前を記入することが大切だという。



では、もし記名以外にも準備することがあるなら、保護者は何をしておくと良いのだろうか？



「児童館とか子供家庭支援センターとか、一時保育とかに遊びに行っておくと良いです。経験は大事。もちろん、社会経験の最初が保育園だとしても大丈夫ですが、もし事前にしておいたらいいことがあるとすれば、そんな感じです。もちろん、気張らず出来る範囲で！です」（なべとらさん）



新たなスタートを前に、「先生！これはうちの子の持ち物です！」がしっかりアピール出来るように「記名」を徹底したい。



「タグは丸まって見えない」「シールは誤飲する」

「名前を書かない保護者に限って、ないんですけど？って騒ぐ。心がズキズキするから名前を書いてほしい。それぐらいはやってほしい」



「本当に、名前がないだけで時間が削られます。お子さんが泥だらけになって楽しく遊んだその服を下洗いして汚れ物袋に入れるのは、一緒に遊んだ先生ではない場合があります。すると『この服は誰の？』と連絡帳を書いている先生の手を止めさせて確認することになる。無記名はお子さんに対応する時間を奪う」



「皆、ユニクロか西松屋で買うから物がかぶるんよ…。記名は必須！あと兄弟の名前もやめて！お下がりはいいけど、名前は本人の名前で！兄弟関係わからないパートさんとかもいるんよ」



「保育園はフリーの先生やシフトによって違うクラスの先生も入ったりするしね」



「タグは使い込むうちに丸まって見えないし、ちっちゃいお名前シールは取れて誤食に繋がるから避けてほしい。油性ペンでおっきく書いてもらえるとありがたくて感動します」



「ほんとそれに尽きます。靴の踵に名前と言われたら踵に書いてほしいし、服に名前シールを貼るなら剥がれてない&剥がれかけてないことを持ってくる前に確認してほしい。０歳児の部屋で名前シール落ちてるとヒヤッとするので（食べられてなくてよかったと）」



「名前が刺繍系のタオルとかマジ神。マジック、スタンプだといつの間にか消えてる」



「勤務年数が長くなった私のような保育士は、衣類は匂いで特定します。いいですか？もう一度言います。匂いを嗅いで特定します。衣類は家の匂いがつくんです。嗅がれたくなかったら名前を書け。出来ればこっちも嗅ぎたくないんだ」



「子どもたちが次々に来て匂い嗅いで『これ〇〇ちゃんじゃない？』『かしてー！ホントだ！』『〇〇ちゃんの匂いだね！』で解決する場合も多いけど名前があればいちばんですよね〜」



「オシャレにローマ字で書くのもやめてほしい。そしてとにかくでっかく濃く書いてほしい！私は他人の持ち物の匂い嗅ぎたくないので」



「ユニクロ」「西松屋」はかぶりがち

「ユニクロ肌着は他の子とかぶるから一発でわかるように背中にマジックで名前を書き、パンツもオムツのようにデカデカと名前を書き、靴下も足首のところめくるのがひと手間なので足裏に大きく書いて入園しました。保育士の皆様いつもありがとうございます」



「うちの保育園は上着はエリ元、ズボンはお尻側の上で、図付きで記名場所まで指示があります。アイロンで名札を付けて、その上で名札の全周囲を縫うこと。外れた際の誤飲防止です。でもやらない家庭ってあるんですよねー。入り口近くの無記名欄に吊るされている服たちがいます。信じられん」



バッグに「マジックペン」を常備

「全てのものに記名するだけで、保育士さんからの信頼度が2段階くらい上がる気がしました。迷子服があっても容疑者から外されてました。うちは、カタカナの名前を糸で縫って記名してました。黒い服なら白い糸で良いし、薄くなったりしないのでよかったです。保育士さんは匂いで当たりつけてますよねw」



「オムツに娘の名前ではなく、私の名前を書いて持たせていたことに帰り道で気づいたことがあります。穴があったら入りたかったです」



「私は無記名と気づいたら即記入です。後からだと忘れちゃうから。自分のバッグの中にマジックペン入れとくと良いよ！」



