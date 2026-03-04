狩野英孝、30年以上前の“豪華客船”での散々な思い出を告白「グアム、サイパン」「冬休み全部かけて1人で…」
お笑い芸人の狩野英孝（44）が1日放送のフジテレビ系『かのサンド』に出演。30年以上前の“豪華客船”での思い出を語った。
【写真】横浜の“夜の絶景”をバックに笑顔の狩野英孝＆富澤たけし
この日は「横浜の食べ物はどれだけ食べてもカロリーゼロSP！」と称し、お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が神奈川・横浜の元町エリアを散策。最初に訪れた港の見える丘公園で、豪華客船を目にした伊達が「マンションみたい」「1回乗ってみたいよね」と問いかけると、狩野は「僕は1回ありますよ」と返答。
自身が小学生の頃に地元・宮城のテレビ局主催のイベント『少年の船』（子どもたちが親元を離れ、海外などをめぐる体験型学習プログラムで、同様のイベントが宮城県のほか、さまざまな地域やテレビ局主催で展開）に参加したことがあると明かし、「俺、冬休み全部かけて1人で。グアム、サイパン、1人で行ったんですよ」と伝えた。
「あれ、どうなの？」と訊ねる富澤に、狩野は続けて「11日間かけて仙台港から出港していくんですけど、11日間中9日間船酔いでした」「出港してすぐホームシック。寂しくなるし、1人だし。食べたら吐くし…」と散々だったことを告白。「それ聞くと乗りたくなくなるな…」という伊達に対し、「でもいい思い出です」と振り返った。
【写真】横浜の“夜の絶景”をバックに笑顔の狩野英孝＆富澤たけし
この日は「横浜の食べ物はどれだけ食べてもカロリーゼロSP！」と称し、お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が神奈川・横浜の元町エリアを散策。最初に訪れた港の見える丘公園で、豪華客船を目にした伊達が「マンションみたい」「1回乗ってみたいよね」と問いかけると、狩野は「僕は1回ありますよ」と返答。
「あれ、どうなの？」と訊ねる富澤に、狩野は続けて「11日間かけて仙台港から出港していくんですけど、11日間中9日間船酔いでした」「出港してすぐホームシック。寂しくなるし、1人だし。食べたら吐くし…」と散々だったことを告白。「それ聞くと乗りたくなくなるな…」という伊達に対し、「でもいい思い出です」と振り返った。