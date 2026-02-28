お笑いコンビのアンタッチャブルがMCを務めるテレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『動物さまの言うとおり』の第6弾が、3月1日(16:05〜)に放送。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし、狩野英孝、村上佳菜子を迎え、動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査する。狩野英孝収録後、スタジオゲストに今回のサブタイトル「アニマルお仕事大図鑑SP」にちなんで「動物にまつわる仕事をするなら?」と聞くと、今回、愛犬のために自