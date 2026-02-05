狩野英孝が2月4日放送のラジオ『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（ニッポン放送）で、SNS投稿にまつわる恐怖体験を明かし、話題となっている。この日、狩野は自身の「芸能界衝撃の体験ベスト3」を発表。その3位として、ある休日に自宅で過ごしていた際のエピソードを語った。「窓をパッと見たら夕日がキレイだったんですね。あまりにもキレイで、『あ、写真撮ろう』と思って撮影しました。空気も澄んでいたのか、いつもよりキ