今季ここまで26試合に先発し、５ゴール・５アシストをマークしている山本。(C)STVV

　ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）が山本理仁について、クラブ史上最高額での売却を検討しているようだ。ベルギーメディア『『Voetbalnieuws』が伝えた。

　24歳の日本人MFは2024年にガンバ大阪からSTVVに完全移籍。今季は定位置を確保し、ここまで26試合に先発。５ゴール・５アシストをマークしており、好調チームでハイパフォーマンスを続けている。

　記事によれば、１月にブンデスリーガのクラブから山本に800〜900万ユーロほどの移籍金でオファーがあったが、STVVはこれを拒否したという。
 
　クラブは資金面に余裕があり、この夏には山本のステップアップをサポートする姿勢。そのなかで「（現在のSTVV最高移籍金額である）スズキのパルマへの移籍金1000万ユーロと同様の金額、できればそれ以上で売却できる」と考えているようだ。

　もしSTVVが山本を鈴木と同等の額で売却すれば、山本獲得のためにG大阪に支払った移籍金（100万ユーロ）の約10倍となる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

