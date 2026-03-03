Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。

現在、睡眠をサポートする寝ホンの本命モデルAnkerの「Soundcore Sleep A30」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト 24,990円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

新感覚の睡眠サポートイヤホンが登場！ Ankerの「Soundcore Sleep A30」が17％オフ

「ぐっすり眠りたい。でも周囲の雑音やパートナーのいびきがが気になる…」そんな悩みを持つ人向けに設計された睡眠サポートイヤホンが17％オフの24,990円で登場。

Ankerの「Soundcore Sleep A30」は、睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホンで、ただ音楽を聴くだけでなく、快眠を科学的にサポートする機能も盛り込まれています。

睡眠特化の“超軽量ノイキャン構造”で、朝まで静寂。

ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計で、まるでオーダーメイドのように耳にフィットします。

前モデルから約7%ノズルを短くしたことで、枕との圧迫感を軽減しました。

遮音性に優れたイヤーチップが高周波ノイズもブロックし、静かな睡眠環境を実現します。

周囲の雑音やいびきを感知し、その音をマスクする「いびき自動マスキング」や、豊富な入眠サウンドなど睡眠の質を高める機能が満載なのも◎。

オーディオ＆日常使い

Bluetoothモードでは通常のイヤホンとして、音楽やポッドキャストの再生もでき、日中のリラックスタイムにも使える万能さがあります。

旅行や出張などの長時間移動の際も周辺のノイズを低減し、静かな睡眠環境づくりをサポートしてくれますよ。

Soundcoreアプリに連携させれば、睡眠時間・寝返り・睡眠ポジションなどのデータを確認可能です。

どれだけ深く眠れたかを可視化できるので、睡眠改善のヒントにもなります。

Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト 24,990円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Anker SoundCoreのセールアイテム一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月3日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon新生活先行セール」