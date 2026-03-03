いびき、黙らせる。横向きでも朝まで“無音”なAnkerの睡眠特化イヤホンが約5,000円引き
Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。
現在、睡眠をサポートする寝ホンの本命モデルAnkerの「Soundcore Sleep A30」がお得に登場しています。
新感覚の睡眠サポートイヤホンが登場！ Ankerの「Soundcore Sleep A30」が17％オフ
「ぐっすり眠りたい。でも周囲の雑音やパートナーのいびきがが気になる…」そんな悩みを持つ人向けに設計された睡眠サポートイヤホンが17％オフの24,990円で登場。
Ankerの「Soundcore Sleep A30」は、睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホンで、ただ音楽を聴くだけでなく、快眠を科学的にサポートする機能も盛り込まれています。
睡眠特化の“超軽量ノイキャン構造”で、朝まで静寂。
ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計で、まるでオーダーメイドのように耳にフィットします。
前モデルから約7%ノズルを短くしたことで、枕との圧迫感を軽減しました。
遮音性に優れたイヤーチップが高周波ノイズもブロックし、静かな睡眠環境を実現します。
周囲の雑音やいびきを感知し、その音をマスクする「いびき自動マスキング」や、豊富な入眠サウンドなど睡眠の質を高める機能が満載なのも◎。
オーディオ＆日常使い
Bluetoothモードでは通常のイヤホンとして、音楽やポッドキャストの再生もでき、日中のリラックスタイムにも使える万能さがあります。
旅行や出張などの長時間移動の際も周辺のノイズを低減し、静かな睡眠環境づくりをサポートしてくれますよ。
Soundcoreアプリに連携させれば、睡眠時間・寝返り・睡眠ポジションなどのデータを確認可能です。
どれだけ深く眠れたかを可視化できるので、睡眠改善のヒントにもなります。
なお、上記の表示価格は2026年3月3日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
