　3月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは498銘柄。東証終値比で上昇は66銘柄、下落は398銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は102銘柄。うち値上がりが4銘柄、値下がりは97銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は2300円安と大幅安に売られている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <288A>　ラクサス　　　　　　141　　 +19（ +15.6%）
2位 <6176>　ブランジスタ　　　 1017　　+118（ +13.1%）
3位 <4425>　Ｋｕｄａｎ　　　　 2220　　+243（ +12.3%）
4位 <6189>　Ｇキッズ　　　　　 1095　　+115（ +11.7%）
5位 <7980>　重松製　　　　　　 1490　　+143（ +10.6%）
6位 <4052>　フィーチャ　　　　　407　　 +31（　+8.2%）
7位 <6085>　アーキテクツ　　　 3100　　+209（　+7.2%）
8位 <9143>　ＳＧＨＤ　　　　　 1530　 +82.0（　+5.7%）
9位 <9130>　共栄タ　　　　　　 1780　　 +90（　+5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9332>　ＮＩＳＳＯ　　　　　569　　 -92（ -13.9%）
2位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　956.1　-154.4（ -13.9%）
3位 <6594>　ニデック　　　　　 2053　　-213（　-9.4%）
4位 <4406>　日理化　　　　　　　200　　 -20（　-9.1%）
5位 <7719>　東京衡機　　　　　　535　　 -53（　-9.0%）
6位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 1712　　-166（　-8.8%）
7位 <9107>　川崎汽　　　　　 2376.3　-193.7（　-7.5%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　11200.5　-794.5（　-6.6%）
9位 <3923>　ラクス　　　　　　　725　 -50.9（　-6.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1721>　コムシスＨＤ　　　 5671　　+112（　+2.0%）
2位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1624　 +29.0（　+1.8%）
3位 <5019>　出光興産　　　　　 1477　　+5.0（　+0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　956.1　-154.4（ -13.9%）
2位 <9107>　川崎汽　　　　　 2376.3　-193.7（　-7.5%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　11200.5　-794.5（　-6.6%）
4位 <4063>　信越化　　　　　　 5870　　-247（　-4.0%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　28055　 -1175（　-4.0%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　 9920　　-405（　-3.9%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 4058　　-157（　-3.7%）
8位 <4062>　イビデン　　　　　 8300　　-318（　-3.7%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1890　 -69.0（　-3.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

