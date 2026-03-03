[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇66銘柄・下落398銘柄（東証終値比）
3月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは498銘柄。東証終値比で上昇は66銘柄、下落は398銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は102銘柄。うち値上がりが4銘柄、値下がりは97銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は2300円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <288A> ラクサス 141 +19（ +15.6%）
2位 <6176> ブランジスタ 1017 +118（ +13.1%）
3位 <4425> Ｋｕｄａｎ 2220 +243（ +12.3%）
4位 <6189> Ｇキッズ 1095 +115（ +11.7%）
5位 <7980> 重松製 1490 +143（ +10.6%）
6位 <4052> フィーチャ 407 +31（ +8.2%）
7位 <6085> アーキテクツ 3100 +209（ +7.2%）
8位 <9143> ＳＧＨＤ 1530 +82.0（ +5.7%）
9位 <9130> 共栄タ 1780 +90（ +5.3%）
10位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9332> ＮＩＳＳＯ 569 -92（ -13.9%）
2位 <4188> 三菱ケミＧ 956.1 -154.4（ -13.9%）
3位 <6594> ニデック 2053 -213（ -9.4%）
4位 <4406> 日理化 200 -20（ -9.1%）
5位 <7719> 東京衡機 535 -53（ -9.0%）
6位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1712 -166（ -8.8%）
7位 <9107> 川崎汽 2376.3 -193.7（ -7.5%）
8位 <5713> 住友鉱 11200.5 -794.5（ -6.6%）
9位 <3923> ラクス 725 -50.9（ -6.6%）
10位 <2321> ソフトフロン 259.3 -15.7（ -5.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1721> コムシスＨＤ 5671 +112（ +2.0%）
2位 <7186> 横浜ＦＧ 1624 +29.0（ +1.8%）
3位 <5019> 出光興産 1477 +5.0（ +0.3%）
4位 <7211> 三菱自 393 +0.8（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 956.1 -154.4（ -13.9%）
2位 <9107> 川崎汽 2376.3 -193.7（ -7.5%）
3位 <5713> 住友鉱 11200.5 -794.5（ -6.6%）
4位 <4063> 信越化 5870 -247（ -4.0%）
5位 <5801> 古河電 28055 -1175（ -4.0%）
6位 <5802> 住友電 9920 -405（ -3.9%）
7位 <7013> ＩＨＩ 4058 -157（ -3.7%）
8位 <4062> イビデン 8300 -318（ -3.7%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1890 -69.0（ -3.5%）
10位 <8604> 野村 1241 -44.0（ -3.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
