【東京都港区】「1 Hotel Tokyo」で独自コンセプトのレストランとバーが3月にオープン

[caption id="attachment_1549801" align="aligncenter" width="600"] 「NiNi」の春メニューより「ヤリイカのファルシ ルッコラ＆ハーブ、塩漬けレモンのジャム、ハリッサ ソース」[/caption]

2026年3月上旬、サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo(ワンホテルトウキョウ)」が開業予定。同ホテル館内では南仏リヴィエラと日本の感性を響き合わせるダイニングレストラン「NiNi(ニニ)」と、日本の蒸留文化を深く掘り下げる50種類以上のクラフトジンをコレクションするバー「Spotted Stone(スポッテッド ストーン)」がオープンする。この2つの空間は、単なる飲食施設ではなく、一日の時間の流れと人々の集い方を設計する存在として構想されている。

南仏と日本の感性が共存するレストラン「NiNi」

[caption id="attachment_1549802" align="aligncenter" width="600"] レストラン「NiNi」ロゴ[/caption]

[caption id="attachment_1549803" align="aligncenter" width="360"] ヘッドシェフのニコ・ポリカーピオ氏[/caption]

[caption id="attachment_1549804" align="aligncenter" width="600"] 「NiNi」店内イメージ[/caption]

エントランスには艶やかなバーエリアを備え、南仏を想起させるロゼワインや多彩なカクテルを用意。アペリティフから食後の一杯まで、さまざまなシーンに寄り添う。奥には100席超のメインダイニングが広がり、地上38階からのパノラマビューを楽しめる。

ディナーメニューは、「NiNi」が掲げる“二つの海岸文化”を象徴するシグネチャーディッシュを軸に構成。象徴的な一皿の「マグロのタルタル」は、フランス料理の構成美を基盤に日本的な香味を重ねており、一口ごとに味わいが立ち上がる。

日本ではまだ導入例の少ないジョスパーグリルオーブンを使用しているのも特徴。天然炭による高温調理で素材の水分や輪郭を引き出しており、チキンやラムチョップなどは南仏料理の思想と日本の繊細な素材感覚をつなぐ一皿となっている。

パスタはすべて自家製。セモリナ粉と水を練り上げ、型から押し出して成形する南仏らしい製法を用いて、日本の旬の食材と組み合わせる。

デザートには、ラム酒の代わりに和紅茶のシロップとオレンジのグランマニエを使ったフランスの伝統菓子「ババ」や、カカオ生産者への栽培技術支援をするプログラム「カカオ・トレース」認証を受けたチョコレートを使う「NiNiオリジナルチョコレートバー」などを用意している。

また、週末のブランチタイム(ウィークエンドブランチ)には、シーフードプラッターやNiNiバーガー、南仏を思わせるリヴィエラ・ベネディクトに加え、デザートトロリーが登場。DJによる心地よいサウンドが空間に広がり、週末ならではの高揚感をもたらす。

季節ごとに旬の食材で彩るアフタヌーンティーは、アイコニックなオリジナルの木箱で提供。春のメニューには、老若男女問わず人気の苺と桜のスイーツやNiNiならではのセイボリーを集結させている。

50種類以上のクラフトジンを主役とするバー

[caption id="attachment_1549805" align="aligncenter" width="600"] バー「Spotted Stone」ロゴ[/caption]

「Spotted Stone」は、日本の蒸留文化と自然への敬意を映す、クラフトジンを主役にしたバー。思慮深くキュレーションされたジャパニーズ・クラフトジンコレクションを50種類以上揃える。

このバーの核には、「コレクション」「クラフト」「精度」を基盤とするジン主導のアプローチがあり、日本各地のクラフトジンを「規模」や「数」ではなく「蒸留」「ボタニカル」「技法」といった、背景に宿る思想によって編み上げた“リビング・ライブラリー”として構成している。

なお、「Spotted Stone」と「NiNi」のバーでは、音楽を軸にした年間プログラムを展開。多様なフォーマットでのDJセットやレジデントDJ、国内外ゲストによるテイクオーバーを週ごとに編成する。さらに両バーでは、年間を通じたバーシリーズも実施し、国内外の著名バーとのコラボレーションやコンセプトカクテルを継続的に展開。バーを“楽しむ場”から“人が集う目的地”へと育てていくという。

コンセプトの際立つレストランとバーに、一度訪れてみては。

■1 Hotel Tokyo

所在地：東京都港区赤坂二丁目17番22号

開業予定：3月上旬

公式HP：https://www.1hotels.com/tokyo

「NiNi」公式HP：https://www.1hotels.com/tokyo/taste/nini

「Spotted Stone」公式HP：https://www.1hotels.com/tokyo/taste/spotted-stone

(山崎正和)