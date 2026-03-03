Image:mi.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（月）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。

現在、高耐久・大容量バッテリーで日常を安心サポート！ Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Note 15 Pro 5G」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note Pro 15 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 チタングレー 49,480円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

ミドルレンジの実力派スマートフォン、 Xiaomiの「REDMI Note 15 Pro 5G」

Xiaomiの「REDMI Note 15 Pro 5G」は、高い耐久性・長寿命バッテリー・超高精細カメラシステムなどを兼ね備えた、コストパフォーマンスが最強のスマートフォン。

1月15日に発売されたばかりの本機種が、今なら10％オフの49,480円と過去最安値で販売中です。

ミドルレンジながらIP66/IP68 防塵・防水に対応しており、日常の水しぶきはもちろん、万が一の水没や水中への落下でも、性能が損なわれることはありません。

超高強度ガラスの採用により、画面は衝撃や傷に強く、安心して日常使いできますよ。

大画面ながらも比較的スリムで持ちやすいフォルムで、液晶には明るさと色の鮮やかさがあり、どんなシーンでも快適な表示が楽しめます。

また、スピーカーはステレオで臨場感ある音響体験ができるので、動画や音楽が好きな人にも嬉しいポイントです。

6,300mAh超大容量バッテリー＋45W充電対応

大容量バッテリーも、本機種の特長の一つです。

極めて高いエネルギー密度を誇る6,300mAh超大容量シリコンカーボンバッテリーを搭載し、複数の充電保護機能を組み合わせることで6年間のバッテリー寿命を実現。

通常使用であれば1日〜2日は余裕で持ち、動画の連続視聴や通話も安心です。

さらに、45Wターボチャージと最大22.5Wのリバースチャージ対応なので、忙しい朝でも短時間でパワー補充が可能ですよ。

2億画素超高精細メインカメラは、単に高画質というだけでなく、大きなセンサーサイズ＆OISで実用的。風景や料理写真など、日常のあらゆるシーンで活躍します。

超広角レンズも使い勝手が良く、グループ写真や風景撮影にも◎です。

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note Pro 15 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 チタングレー 49,480円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon新生活先行セール」