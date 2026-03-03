上質さを追求し刷新された内外装

日産「セレナ」は1991年に初代モデルが誕生し、2026年に35周年を迎えるロングセラーのミニバンです。

時代とともに変化する家族のニーズに応え続け、ファミリー層から高い支持を獲得してきました。

2022年11月に発表された現行モデルは6代目にあたります。初代から受け継ぐ「BIG」「EASY」「FUN」のコンセプトのもと、クラス随一の広い室内空間と高い利便性を備えています。

そんなセレナですが、2025年12月18日にマイナーチェンジを発表し、2026年2月下旬より発売となりました。

今回のマイナーチェンジでは、一部グレードでフロントグリルとアルミホイールに新デザインを採用するほか、全グレードを対象に新色を3色追加しました。

また、多くのユーザーの声を反映し、「e-Pedal Step」に前回モード記憶機能を追加したほか、停車時に後席の確認を促す「後席リマインダー」も新たに搭載しました。

なかでも最も高価な最上級グレードが「e-POWER LUXION」です。ボディサイズは、全長4765mm×全幅1715mm×全高1885mm、ホイールベース2870mmです。

e-POWER LUXIONは、専用のフロントグリルとアルミホイールを装着し、より上質でプレミアム感のある洗練されたエクステリアに仕上げられています。

ボディカラーは全10色を設定。e-POWER LUXIONにも今回のマイナーチェンジで、ムーンボウブルー、アクアミント、ディープオーシャンブルーの3色が新たに追加されました。

インテリアには、次世代シート素材「テーラーフィット」を採用。しっとりとした触感と包み込まれるような心地よさが特長で、長時間のドライブでも快適性を保ち、最上級グレードにふさわしい上質な空間を演出します。

シートレイアウトは7人乗りの3列シート仕様。2列目には、日産「エルグランド」などの高級車にも採用されているキャプテンシートを採用しています。

ディーラーオプションとして、15.6インチの大型後席専用モニターも設定。長距離移動時でも、後席の乗員が快適に過ごせる空間となっています。

ロングドライブでも安心の装備として、高速道路でのハンズオフ走行が可能な「プロパイロット2.0」を標準装備しています。

プロパイロット2.0は、高速道路の同一車線内において、ドライバーが前方を注視している状態であれば、ハンドルから手を離して走行できる先進運転支援システムです。

さらに、インテリジェント アラウンドビューモニターも進化しました。従来のアラウンドビューモニターに3つの新機能を追加。「3Dビュー」は車両周辺を3D映像で表示する機能です。

「フロントワイドビュー」は、交差点などで運転席から死角になりやすい前方左右の視界をサポートする表示機能。

「両サイドミラークローズドビュー」は、ミラーを閉じた状態でも左右の映像を表示し、狭い場所での駐車を支援する機能です。

パワートレインには第2世代e-POWERを搭載しています。1.4リッター直列3気筒エンジン（HR14DDe）は発電専用とし、駆動用モーター（EM57）で走行するシリーズハイブリッド方式を採用しています。

駆動方式は2WD（FF）のみの設定です。なお、ハイウェイスターVには前後モーターによる4WDシステム「e-4ORCE」が用意されていますが、LUXIONにはe-4ORCEの設定はありません。燃費はWLTCモードで18.1km／Lです。

e-POWER LUXIONの車両本体価格（消費税込み）は499万8400円（消費税込み）です。

セレナは多彩なグレード展開により、幅広いニーズに対応するミニバンです。その中でもe-POWER LUXIONは、プレミアムな質感と先進装備を求めるユーザーに向けたモデルとなっています。