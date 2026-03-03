フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーに注目が集まっている。上垣アナは、フジテレビの動画配信サービスFODで配信されたばかりのドラマ「上垣妄想人生計画」で、俳優の剛力彩芽とダブル主演を担当中。同局の男性アナとして初のドラマ主演となり、剛力とともに本人役で出演して演技を披露している。

同ドラマは、上垣アナと剛力が交際している設定から始まるフェイクドキュメンタリー作品。新感覚の恋愛ドラマとなり、2人の私生活をのぞき見ているような演出になっている。

上垣アナといえば、2024年に入社した若手アナウンサーで、現在は「めざましテレビ」やバラエティー番組に出演中だ。そんな上垣アナだが、入社した2024年には、いきなり炎上騒動に巻き込まれている。

同局の「めざましmedia」が配信した動画で、先輩アナたちが上垣アナの容姿をいじる場面が公開され大炎上。イジメともとれる内容の動画となり、先輩アナたちはSNSでバッシングを受けることになった。

この炎上騒動をきっかけに上垣アナは知名度を上げ、SNSなどネットを中心に人気を獲得。2024年末にオリコンが発表した「好きな男性アナウンサーランキング」で4位にランクインし話題を集めた。今回、上垣アナがドラマの主演に抜てきされた理由を、スポーツ紙記者は分析する。

「フジは、ネットで評判がいい上垣アナをもっと売り出したいと考えています。そこで、話題を作り出すために、まじめで素朴なキャラの上垣アナをあえて、ドラマの主演に起用したのでしょう。案の定、多くのネットニュースに取り上げられ、さらに知名度を上げています」

ただ、「上垣妄想人生計画」は、テレビ業界では非常に評判が悪いのだとか。

「フジの悪い内輪ノリが出ているドラマで、上垣アナの良さを生かせていません。上垣アナは演技が上手いわけではないですし、ドラマの内容も面白くなくSNSで評判になっていません。今回のドラマのように、上垣アナをいじるような内容で起用し続けると、視聴者も飽きてアナウンサーとしての人気が落ちる可能性があります。奇をてらって男性アナをドラマの主演に抜てきするのもセンスがなく、他局からは失笑されています」（民放関係者）

ここ最近は何をやってもうまくいかないフジテレビだが、至宝である上垣アナをつぶすようなことは絶対にしないでもらいたい。