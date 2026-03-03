新NISAを始める時に選ぶべきサービス内容が充実しているネット証券とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

サービス内容が充実しているネット証券

NISAをはじめるには専用口座が必要

新NISAをはじめたいとき、行う必要があるのがNISA口座の開設です。口座開設のためにはまず、金融機関選びからスタートになります。その場合、銀行より証券会社のほうがおすすめです。銀座では、かぎられた投資信託しか取り扱っていません。一方、証券会社は投資信託の種類が豊富なだけでなく、REITも取り扱っているからです。

さらにいうなら実店舗を展開する大手証券会社は避け、金融知識がある場合は選ぶなら迷わずネット証券といきたいもの。なぜなら手数料が安く、取扱商品も多彩だからです。店舗の維持費などが発生しない、ネット証券ならではの大きなセールスポイントです。

注意しなければいけないのは、NISA口座は1人1口座しか開けない、という点です。年ごとの変更は可能ですが、長期運用が前提の新NISA。 使い続けるうちに不満が生じないよう、しっかり比較検討して自分のニーズに合った金融機関を選ぶようにしましょう。

旧NISA口座を持っていれば、とりあえず特別な手続きは必要ありません。旧NISA口座を開設している銀行・証券会社に、自動的に新NISA口座が開設されるからです。その場合、商品は移管されずに新・旧NISA口座は同時併用となります。

新NISA口座はネット証券で！

NISA 口座開設はどこがおすすめ?

・銀行

取り扱いが基本的に投資信託のみ。実店舗であれば手数料もかかる。

・証券会社（実店舗）

金融商品の種類は豊富だが、手数料がかかる場合がある。

・証券会社（ネット証券）

金融商品の種類が豊富で、実店舗よりも手数料が安いことが多い。

ネット証券 利用者の声

銀行だったら選択肢の多い証券会社のほうがお得。また、実店舗を持つ証券会社よりネット証券のほうがサービスに優れている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太