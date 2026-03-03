たった2日間で無免許39件、飲酒運転90件!? 「対日独立運動記念日」に荒れる韓国のバイク暴走族

韓国で「1919年3月1日に日本の統治に抵抗して朝鮮半島の市民が独立運動を行ったことを記念する日」として祝日に定められている“三一節”において、警察がバイクによる暴走行為を1600件以上取り締まったことがわかった。

【注目】韓国、日本外相の「竹島は日本固有の領土」主張に猛抗議

韓国警察は2月28日から3月1日までの2日間、交通警察など3210人を投入して行った取り締まりで、計1668件を摘発したことを3月2日に明かした。

内訳は「通告処分」が1423件、「飲酒運転」が90件、「無免許運転」が39件、「乱暴運転」が1件などだった。

今回の“三一節”では、集団的なバイク暴走族の出現はなかったと警察庁は伝えた。ただ、一部の二輪車で法令違反などが確認され、現場で取り締まりを実施した。

警察庁は「今後も祝日や週末などを中心に、バイクの騒音を誘発する行為など日常の中での法規違反を積極的に取り締まっていく」と伝えている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

韓国では毎年、“三一節”などの国民の祝日になると暴走族がバイクに乗って暴走行為を行う現象が続いている。昨年にも、忠清南道（チュンチョンナムド）警察庁が天安（チョナン）・牙山（アサン）一帯だけで飲酒運転5件や無免許運転2件など暴走行為136件を摘発していた。