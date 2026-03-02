2児の母・石川梨華「80個包みました」こんがり焼けた手作り餃子披露「すごい量」「焼き色に食欲そそられる」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作った手作り餃子を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「包み方が上手」焼き色が美しい手作り餃子
石川は「今日は80個包みました」と餃子の絵文字を添えてコメント。こんがりとした焼き色のついた餃子がホットプレートで焼かれている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「すごい量」「お疲れ様です」「焼き色に食欲そそられる」「包み方が上手」「美味しそう」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
